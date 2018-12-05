Participe do experimento Navigo LAB

Essa fase de teste beta é necessária e essencial para melhorar o serviço e garantir uma experiência ideal ao usuário. Está aberto a proprietários de smartphones Android NFC (a partir da versão 4.4) equipados com um chip NFC fornecido pela Orange ou Sosh.

Os participantes podem comprar e validar livros de ingressos T+, bem como passes Navigo para o mês e a semana*. Diante dos resultados do experimento, o serviço poderá ser aberto ao público em geral em 2019.

*Inicialmente, os bilhetes de transporte só serão utilizáveis nas redes da RATP e SNCF.

Para + informações, descubra a animação clicando na imagem: