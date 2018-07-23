Como parte do programa Smart Navigo, um programa para desenvolver novos serviços digitais que facilitem o dia a dia dos viajantes, a Île-de-France Mobilités continua sua abordagem de modernizar sua oferta de bilhetagem e substituir gradualmente o bilhete magnético pela implementação de novos dispositivos sem contato, como telefones móveis. Um dos novos serviços de bilhetagem apresentados esta manhã permitirá que os passageiros usem seu celular tanto para a compra quanto para validação do bilhete.

Neste outono, a Île-de-France Mobilités lançará os primeiros experimentos no uso de telefones como meio de transporte de bilhetes, em parceria com SNCF Transilien, RATP e Optile. Os moradores de Île-de-France equipados com celulares compatíveis poderão experimentar a compra e carregamento de livros de bilhetes T+ e passes Navigo Month and Week em smartphones usando tecnologia NFC por meio do aplicativo Navigo Lab.

Depois de feita a compra, tudo o que você precisa fazer é apresentar o telefone ligado ou desligado em frente ao terminal de controle do ônibus e do bonde e no portão de segurança do metrô e trem para validar sua passagem. Esse cartão será armazenado no chip SIM do celular do viajante em total segurança e poderá ser consultado se necessário.

A implementação gradual do experimento continuará até o lançamento de um serviço comercial aberto a todos em 2019. Eventualmente, esse serviço poderá ser utilizado por 3 milhões de usuários na Île-de-France. Para esses usuários, não é necessário passar pelas máquinas para comprar passagens e passes Navigo. Tudo o que você precisa é de um smartphone compatível com NFC para comprar sua passagem pelo aplicativo Vianavigo e carregá-la no seu passe Navigo ou no de seus entes queridos, ou viajar diretamente pelos portões de controle com seu celular.

Após a atualização mais recente do aplicativo experimental Navigo LAB, agora é possível para usuários de smartphones Samsung compatíveis testarem o serviço independentemente do operador telefônico.