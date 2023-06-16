Passe Navigo perdido ou roubado? O preço de seu substituto está mudando.
Desde 1º de julho de 2023, para portadores do Imagine R, Navigo Mês e Semana, passe Amethyst, para beneficiários do Solidarity Transport Pricing e de um contrato Navigo Liberté +, serão possíveis os seguintes atos contra o pagamento de um valor único de 15 euros:
- Remanufatura após perda/roubo* (em caso de apresentação de um boletim de roubo com violência, a substituição é gratuita)
- Remanufatura após um passe HS devido ao cliente
- Remanufatura após uma mudança de foto para conveniência pessoal
- Remanufatura após confisco
- Remanufatura após degradação deliberada
*Ao acessar seu espaço pessoal, imagine que assinantes do R podem declarar a perda ou roubo do seu passe online, solicitar a renovação pela internet e receber o novo passe no click & collect.
Como faço para substituir meu passe?
A declaração de perda ou roubo e a substituição do passe Navigo são feitas na agência de vendas das transportadoras, em certos balcões RATP ou nos Balcões de Serviços Navigo SNCF :
- pelo portador do passe Navigo na apresentação de um documento de identidade,
- por um terceiro em nome do titular do passe Navigo, mediante apresentação dos documentos de identidade do terceiro e do titular do passe Navigo, além de uma procuração assinada por este.
Para mais informações, veja o FAQ