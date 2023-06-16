Passe Navigo perdido ou roubado? O preço de seu substituto está mudando.

Desde 1º de julho de 2023, para portadores do Imagine R, Navigo Mês e Semana, passe Amethyst, para beneficiários do Solidarity Transport Pricing e de um contrato Navigo Liberté +, serão possíveis os seguintes atos contra o pagamento de um valor único de 15 euros:

Remanufatura após perda/roubo* (em caso de apresentação de um boletim de roubo com violência, a substituição é gratuita)

Remanufatura após um passe HS devido ao cliente

Remanufatura após uma mudança de foto para conveniência pessoal

Remanufatura após confisco

Remanufatura após degradação deliberada

*Ao acessar seu espaço pessoal, imagine que assinantes do R podem declarar a perda ou roubo do seu passe online, solicitar a renovação pela internet e receber o novo passe no click & collect.