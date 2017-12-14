Plano para melhorar a rede de ônibus da Île-de-France, reforçado de 90 linhas de ônibus

Adaptando o serviço às necessidades dos passageiros

Para oferecer um serviço mais contínuo ao longo do tempo e melhor responder às mudanças no ritmo de vida, bem como aos desenvolvimentos urbanos atuais, as melhorias podem se referir a:

Mais ônibus nos horários de pico para melhorar as condições de conforto dos passageiros,

Mais ônibus fora do horário de pico nos dias úteis e nos fins de semana para melhor atender às necessidades nesses períodos,

Estenda o horário à noite,

Adaptar rotas, frequências e amplitudes para atender novos distritos, serviços públicos, áreas comerciais ou de lazer,

Continuar a implantação do plano Noctilien com a extensão e reforço de vários.

Neste Conselho, levando em conta as linhas modificadas da rede Noctilien, 90 linhas (20 para a rede operada pela RATP e quase 70 linhas nos subúrbios internos e externos) estão sujeitas a modificações.