Plano para melhorar a rede de ônibus da Île-de-France, reforçado de 90 linhas de ônibus
Para Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités: "Como parte da "Revolução no Transporte", trabalhamos por muito tempo com autoridades eleitas locais, operadores de transporte e passageiros para garantir uma oferta de ônibus melhor na Île-de-France. Eles devem vir com mais frequência, por mais tempo, especialmente à noite e nos fins de semana, levando em conta as mudanças em cada território, novos bairros e áreas de emprego. Também pode ser uma resposta imediata para viajantes dos subúrbios externos que não têm acesso a nenhum meio de transporte. Por isso modificamos certas linhas, criamos novas. Em dois anos, já melhoramos 250 linhas de ônibus, com foco especial na rede de ônibus noturnos de Noctilien, que está aumentando de potência e substituindo a rede ferroviária quando está fechada."
Adaptando o serviço às necessidades dos passageiros
Para oferecer um serviço mais contínuo ao longo do tempo e melhor responder às mudanças no ritmo de vida, bem como aos desenvolvimentos urbanos atuais, as melhorias podem se referir a:
- Mais ônibus nos horários de pico para melhorar as condições de conforto dos passageiros,
- Mais ônibus fora do horário de pico nos dias úteis e nos fins de semana para melhor atender às necessidades nesses períodos,
- Estenda o horário à noite,
- Adaptar rotas, frequências e amplitudes para atender novos distritos, serviços públicos, áreas comerciais ou de lazer,
- Continuar a implantação do plano Noctilien com a extensão e reforço de vários.
Neste Conselho, levando em conta as linhas modificadas da rede Noctilien, 90 linhas (20 para a rede operada pela RATP e quase 70 linhas nos subúrbios internos e externos) estão sujeitas a modificações.
