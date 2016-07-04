Plano para modernizar a rede Paris-Est
Diversas medidas de curto, médio e longo prazo são propostas para levar em conta o aumento do número de passageiros nessas linhas (+3,8% ao ano entre 2010 e 2015 para a linha P, +2,4% entre 2008 e 2012 para a linha E).
No âmbito deste Plano Diretor, muitas ações serão realizadas nos próximos 15 anos, em particular:
- Infraestrutura renovada
- Uma oferta adaptada às necessidades dos viajantes
- Melhoria da informação aos passageiros
- Estações acessíveis
Longo prazo (2025-2030)
O plano para modernizar a rede Paris-Est prevê em particular:
- Na linha P, a eletrificação do ramal La Ferté-Milon, a ser confirmada com base nos estudos a serem atualizados;
- Na linha E, a adição de um trem entre Nanterre e Gagny e entre Nanterre e Val-de-Fontenay, a ser confirmada com base nas contagens realizadas em 2016;
- Nas linhas E e P, a extensão dos trens terminais de Chelles a Lagny será confirmada com base nas contagens realizadas em 2016.