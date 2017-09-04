Novas Equipes de Detecção de Cães: Cães Treinados para Detectar Explosivos
Desde 2014, o número de bolsas e objetos esquecidos aumentou 122% na rede Transilien, com mais de 1.500 denúncias por ano, ou mais de 4 por dia, reforçando assim a sensação de insegurança e causando muitos atrasos e interrupções.
45 a 55 minutos reservados para viajantes da Île-de-France
Uma linha RER interrompida no horário de pico por um pacote suspeito demora de duas a três horas para voltar ao trânsito normal. A SNCF (SNCF Transilien e a Direção Nacional de Segurança) trabalhou, a pedido da Île-de-France Mobilités, no desdobramento de 20 equipes de detecção canina compostas por um condutor de cães associado a um cão especialmente treinado para detectar explosivos.
Esse sistema deve possibilitar a realização de uma "busca por pistas" em 5 a 15 minutos, em comparação com mais de uma hora na ausência dessas equipes, o que aumentará a eficiência das equipes SUGE e, portanto, combaterá de forma mais eficaz possíveis atos maliciosos.
O objetivo do desdobramento é ter 20 brigadas operacionais até o final de 2017, sendo que 12 já estão em terra. O custo total do projeto é de €6 milhões ao longo de 3 anos (2017 a 2019), cofinanciado pela Île-de-France Mobilités e SNCF.
Princípios de operação das equipes de detecção de cães
O protocolo para o manuseio de pacotes suspeitos por uma equipe canina e seu treinamento foram definidos pelo Departamento de Segurança do Grupo Ferroviário Público, em conjunto com as autoridades públicas, incluindo a Prefeitura de Polícia de Paris, seu Laboratório Central e a Secretaria-Geral de Defesa e Segurança Nacional (SGDSN).
Um experimento suspeito de detecção de pacotes semelhante ao RATP
Desde 1º de dezembro, a RATP vem experimentando um novo procedimento para lidar com objetos abandonados com o apoio de duas equipes de cães. A RATP recebe 7 pacotes suspeitos por dia, dos quais 30% estão no RER A operado em conjunto com a SNCF. Esse experimento abrangeu, ao implantar a partir do centro de Châtelet, 8 estações RER e 32 estações de metrô. A prioridade da RATP era cobrir a seção central do RER A.
Dependendo das conclusões emitidas pela RATP às autoridades públicas, a Île-de-France Mobilités estudará a possibilidade de participação nesse sistema de segurança.