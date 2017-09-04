Novas Equipes de Detecção de Cães: Cães Treinados para Detectar Explosivos

45 a 55 minutos reservados para viajantes da Île-de-France

Uma linha RER interrompida no horário de pico por um pacote suspeito demora de duas a três horas para voltar ao trânsito normal. A SNCF (SNCF Transilien e a Direção Nacional de Segurança) trabalhou, a pedido da Île-de-France Mobilités, no desdobramento de 20 equipes de detecção canina compostas por um condutor de cães associado a um cão especialmente treinado para detectar explosivos.

Esse sistema deve possibilitar a realização de uma "busca por pistas" em 5 a 15 minutos, em comparação com mais de uma hora na ausência dessas equipes, o que aumentará a eficiência das equipes SUGE e, portanto, combaterá de forma mais eficaz possíveis atos maliciosos.

O objetivo do desdobramento é ter 20 brigadas operacionais até o final de 2017, sendo que 12 já estão em terra. O custo total do projeto é de €6 milhões ao longo de 3 anos (2017 a 2019), cofinanciado pela Île-de-France Mobilités e SNCF.