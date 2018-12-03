Mais serviços para apoiar a reformulação da oferta RER D

Uma oferta de ônibus foi aprimorada para acompanhar essa mudança

A Île-de-France Mobilités realizou um estudo para fortalecer o serviço de ônibus nos ramais de Malesherbes, margem esquerda de Melun, Plateau e Vale do Evry.

O objetivo é oferecer aos passageiros uma oferta adaptada à reforma da oferta da linha D e permitir que evitem a conexão em Corbeil-Essonnes ou Juvisy/Viry.

Para isso, vários princípios foram adotados no nível de cada estação ao sul da linha D do RE:

Oferecer mais conexões possíveis com trens nas linhas D ou C durante os horários de pico, para facilitar o acesso à estação

durante os horários de pico, para facilitar o acesso à estação Permitir uma ligação de ônibus mais rápida para os ramais diretos do RER em direção a Paris (Plateau d'Evry e Melun na margem direita) ou Viry/Juvisy e Corbeil-Essonnes , ou até mesmo o Transilien R

(Plateau d'Evry e Melun na margem direita) ou , ou até mesmo o Fortaleça a rede da rede durante os horários fora de pico, à noite e nos fins de semana

Este projeto, iniciado em 10 de dezembro de 2018, envolve 13 linhas de ônibus, em várias redes entre Juvisy e o setor Milly-la-Forêt.

Esses avanços nos serviços de ônibus representam mais de 770.000 quilômetros comerciais adicionais e um investimento de €3,5 milhões por ano.