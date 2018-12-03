Mais serviços para apoiar a reformulação da oferta RER D
Para apoiar o redesenho da linha D, a Île-de-France Mobilités está comprometida a:
- 13 linhas de ônibus reforçadas em conexão com trens.
- Mais serviços nas estações de Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon e Juvisy (conforto, informação e segurança),
- Trens novos e mais modernos a partir do início do ano letivo de 2019
Uma oferta de ônibus foi aprimorada para acompanhar essa mudança
A Île-de-France Mobilités realizou um estudo para fortalecer o serviço de ônibus nos ramais de Malesherbes, margem esquerda de Melun, Plateau e Vale do Evry.
O objetivo é oferecer aos passageiros uma oferta adaptada à reforma da oferta da linha D e permitir que evitem a conexão em Corbeil-Essonnes ou Juvisy/Viry.
Para isso, vários princípios foram adotados no nível de cada estação ao sul da linha D do RE:
- Oferecer mais conexões possíveis com trens nas linhas D ou C durante os horários de pico, para facilitar o acesso à estação
- Permitir uma ligação de ônibus mais rápida para os ramais diretos do RER em direção a Paris (Plateau d'Evry e Melun na margem direita) ou Viry/Juvisy e Corbeil-Essonnes, ou até mesmo o Transilien R
- Fortaleça a rede da rede durante os horários fora de pico, à noite e nos fins de semana
Este projeto, iniciado em 10 de dezembro de 2018, envolve 13 linhas de ônibus, em várias redes entre Juvisy e o setor Milly-la-Forêt.
Esses avanços nos serviços de ônibus representam mais de 770.000 quilômetros comerciais adicionais e um investimento de €3,5 milhões por ano.
Fortalecendo a ligação entre os dois ramais do RER D graças à ligação de ônibus Ris-Organgis e Orangis-Bois de l'Epine
Rota da linha de ônibus 418. A partir de 10 de dezembro de 2018, estamos redesenhando a linha D. Mas a linha 418 para fortalecer a ligação entre as estações RIS-ORANGIS e ORANGIS - BOIS DE L'EPINE.
As linhas de ônibus Val d'Essonne, para oferecer mais conexões com o RER
Rota das linhas de ônibus Val d'Essonne, 201, 203, 205, 206A e 206B, 284-001, 284-002. A partir de 10 de dezembro de 2018, estamos redesenhando a linha D. Mas também linhas de ônibus no Val d'Essonne para oferecer mais conexões com o RER.
Rota das linhas de ônibus do Val d'Essonne. Ônibus 207, 208, 209. A partir de 10 de dezembro de 2018, estamos redesenhando a linha D, mas também estendemos a linha 207 para conectar os municípios de Mennecy e Ormoy às áreas de emprego de Lisses-Villabé e à estação central Evry-Courcouronnes (RER) a partir de Mennecy (RER D).
Linhas de ônibus servem Soisy-sur-Seine e Etiolles, para permitir acesso direto às estações Evry-Courcouronnes Centre e Juvisy
Rota das linhas de ônibus Soisy-sur-Seine e Ethoiles, ônibus 7002, 303, 305. A partir de 10 de dezembro de 2018, para você, redesenhamos a linha D, mas as linhas de ônibus que atendem SOISY-SUR-SEINE e Etiolles para permitir acesso direto às estações do centro de Evry-Courcouronnes e Juvisy.
Conexão garantida na estação Montgeron para passageiros das linhas IV e BM
Rota da linha de ônibus entre a estação Montgeron e as linhas IV e BM. A partir de 10 de dezembro de 2018, estamos redesenhando a linha D. Mas também garantimos que o ônibus estará esperando por você na estação Montgeron-Crosne caso seu RER atrase. SNCF, Keolis, Val de Seine, Île-de-France Mobilité.
Mais serviços nas estações
Um importante sistema de informação e comunicação será implantado nas estações de Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon e Juvisy acompanharão os passageiros durante o lançamento desta nova oferta.
Investimentos substanciais de €7 milhões foram feitos nessas estações pela SNCF, Île-de-France Mobilités e pelo Estado para aumentar o número de abrigos e assentos nas plataformas, melhorar a sinalização, renovar as plataformas, a segurança, mas também fornecer novas telas para a informação aos passageiros e o desenvolvimento de serviços nas estações, tais como, por exemplo, espaços conexos.
Trens novos e mais modernos a partir do início do ano letivo de 2019
A partir de setembro de 2019, os passageiros dos ramais de Malesherbes, Vallée e Litoral se beneficiarão de novos trens (Regio2N). Esses trens de nova geração, mais confiáveis, estão equipados com telas dinâmicas, ar-condicionado, tomadas elétricas e câmeras de proteção por vídeo para viagens mais confortáveis.
Mapa das linhas de ônibus reforçadas em 10 de dezembro de 2018