Aproveite ao máximo a véspera de Ano Novo graças à Île-de-France Mobilités
Em 31 de dezembro, metrôs, trens, RER e ônibus passarão a noite toda pela Île-de-France. O acesso a elas será gratuito das 17h de 31 de dezembro de 2017 às 12h do dia 1º de janeiro de 2017. A Île-de-France Mobilités está lançando uma campanha de comunicação em grande escala para conscientizar os moradores da Île-de-France sobre a operação criada. Todos os detalhes do sistema estão disponíveis em nosso aplicativo Vianavigo e mapas e folhetos serão distribuídos em todas as estações e estações.
Île-de-France Mobilités vai te transportar para 2018 e também convida você a se mover a noite toda ao ritmo da sua playlist Deezer!
Assim, 10 linhas de trem e RER, 6 linhas de metrô, assim como muitas linhas de ônibus (Noctiliens e circuitos especiais) operarão durante toda a noite.
A partir das 2h15, 6 linhas do metrô continuarão operando até as 5h30. As estações das linhas 1, 2, 4, 6, 9 e 14 mostradas no mapa abaixo permanecerão abertas. Por favor, note que nem todas as estações serão atendidas.
Ao final do serviço habitual, trens e trens RER só circularão na direção Paris-subúrbio nos ramais que aparecem no mapa abaixo e atenderão todas as estações em sua rota. As linhas A e B, por outro lado, vão em ambas as direções.
A rede Noctilien, em operação das 0h30 às 5h30, será adaptada para esta noite especial de acordo com as restrições de tráfego, perímetros de segurança e, além da rede ferroviária (trem-RER, metrô):
- as linhas de desvio N01 e N02 vão funcionar.
- as linhas no terminal de Châtelet foram modificadas para se adaptar às necessidades dos passageiros: N21 e N122 na Gare Montparnasse, N22 na Gare de Lyon, N23 na Gare de l'Est, N24 na Gare Saint-Lazare.
- duas linhas no terminal da Gare de l'Est também foram modificadas: a N144 para a Gare de Lyon e a N145 para a Gare Montparnasse.
As mudanças de rota serão especificadas a bordo de todos os veículos dessas linhas.
- Extensões do serviço Transdev (rede Seine-Saint-Denis): linha 601 Le Raincy – Villemomble – Montfermeil RER / Montfermeil Hospital, linha 617 Aulnay-sous-Bois RER / Villepinte RER.
Para saber os detalhes dos municípios atendidos, entre em contato com a seguradora: transdevtra.fr.
Extensão tardia do serviço da rede Seine Saint-Denis