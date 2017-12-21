Aproveite ao máximo a véspera de Ano Novo graças à Île-de-France Mobilités

Em 31 de dezembro, metrôs, trens, RER e ônibus passarão a noite toda pela Île-de-France. O acesso a elas será gratuito das 17h de 31 de dezembro de 2017 às 12h do dia 1º de janeiro de 2017. A Île-de-France Mobilités está lançando uma campanha de comunicação em grande escala para conscientizar os moradores da Île-de-France sobre a operação criada. Todos os detalhes do sistema estão disponíveis em nosso aplicativo Vianavigo e mapas e folhetos serão distribuídos em todas as estações e estações.

Île-de-France Mobilités vai te transportar para 2018 e também convida você a se mover a noite toda ao ritmo da sua playlist Deezer!