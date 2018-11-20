Cabo A: a caminho da investigação pública!

Consulta contínua o mais próxima possível do território

Desde o lançamento do projeto, a Île-de-France Mobilités tem realizado consultas contínuas nos municípios envolvidos no projeto. O objetivo é permitir que os habitantes e partes interessadas do território sejam informados sobre as mudanças feitas no projeto com base nas lições aprendidas na consulta preliminar e nos estudos do plano principal.

Várias reuniões foram organizadas: nessa ocasião, a rota escolhida e as escolhas de localização das estações foram apresentadas aos habitantes. Estes últimos puderam compartilhar suas perguntas e comentários com os líderes do projeto. Diversos meios de comunicação estão disponíveis para os moradores conhecerem e se expressarem sobre o projeto: o site e a página do Facebook, boletins distribuídos por todo o território, etc.