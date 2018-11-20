Cabo A: a caminho da investigação pública!
Após a consulta realizada em 2017, novos estudos possibilitaram estabelecer uma rota mais precisa e uma localização definitiva para as futuras estações. Essas conclusões foram aprovadas por unanimidade pelo conselho da Île-de-France Mobilités em 11 de julho e apresentadas ao público em geral em uma reunião pública em 16 de outubro. Descubra a rota final do Cable A em vídeo:
Consulta contínua o mais próxima possível do território
Desde o lançamento do projeto, a Île-de-France Mobilités tem realizado consultas contínuas nos municípios envolvidos no projeto. O objetivo é permitir que os habitantes e partes interessadas do território sejam informados sobre as mudanças feitas no projeto com base nas lições aprendidas na consulta preliminar e nos estudos do plano principal.
Várias reuniões foram organizadas: nessa ocasião, a rota escolhida e as escolhas de localização das estações foram apresentadas aos habitantes. Estes últimos puderam compartilhar suas perguntas e comentários com os líderes do projeto. Diversos meios de comunicação estão disponíveis para os moradores conhecerem e se expressarem sobre o projeto: o site e a página do Facebook, boletins distribuídos por todo o território, etc.
Próximo passo: a investigação pública!
Os moradores serão convidados a expressar suas opiniões sobre o projeto durante a investigação sobre a concessionária pública! Conduzida sob a égide de uma comissão independente de inquérito – responsável por garantir que o público seja devidamente informado, que o procedimento seja conduzido corretamente e que o público receba comentários – a investigação de interesse público conduzirá, se o parecer emitido pela comissão for favorável, à declaração de utilidade pública emitida pelo Prefeito. Esta é a última fase regulatória antes da conclusão do projeto e do início do trabalho.
Vejo você neste inverno para participar deste novo destaque da vida do projeto!
Uma alternativa confiável e ambientalmente amigável ao transporte tradicional
Esse novo meio de transporte atende às exigências do terreno: a RD1 e as linhas ferroviárias afetam os movimentos diários dos habitantes, dividindo este território do Val-de-Marne em dois. A Cable A oferece uma nova solução de mobilidade para os moradores com:
- Uma garantia de tempo de transporte. Com o Cabo A, a distância de 4,5 km entre as duas extremidades da linha será percorrida em 17 minutos. Sem congestionamento, a pontualidade e fluidez do tráfego das cabines são assim garantidas.
- Acessibilidade aprimorada. Cada uma das estações e cabines do Cable A será 100% acessível para pessoas com mobilidade reduzida.
- Uma alternativa limpa ao carro, menos engarrafamentos e, portanto, menos poluição para a qualidade do ar de todos.
Esse meio de transporte atraente e inovador permitirá que os distritos densamente povoados de Bois-Matar (Villeneuve-Saint-Georges) e Temps-Durables (Limeil-Brévannes) conectem toda a rede mais rapidamente.
A próxima grande etapa do projeto acontecerá neste inverno com a investigação pública, a última etapa antes de o projeto se tornar realidade, durante a qual você será convidado a participar e dar sua opinião.