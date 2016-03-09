Extensão da linha 14 do metrô entre Saint-Lazare e Mairie de Saint-Ouen

A máquina de perfuração de túneis será agora desmontada dentro do túnel e depois remontada em Pont Cardinet para escavar, desta vez na direção da Porte de Clichy e depois até a futura estação Clichy-Saint-Ouen com um novo escudo, a parte frontal da perfuradora de túneis incluindo a roda de corte. Esta segunda etapa da escavação começará no verão de 2016 e será concluída em

Primavera de 2017.

Desde o final de 2015, uma segunda perfuradora, chamada Solenne, vem construindo um túnel de 1390 m até o poço de saída localizado no nível da rue Marcel Cachin (Saint-Denis), via a futura estação Mairie de Saint Ouen na linha 14. O fim da escavação dessa parte do túnel está previsto para o verão de 2016.

Esta perfuradora também construirá outros dois trechos de túnel (500 metros) para a conexão com o local de manutenção e armazenamento (SMR), que estará localizado no novo distrito dos Docks de Saint-Ouen e a 340m da futura estação Clichy Saint-Ouen.