Extensão da linha 14 do metrô entre Saint-Lazare e Mairie de Saint-Ouen
A máquina de perfuração de túneis será agora desmontada dentro do túnel e depois remontada em Pont Cardinet para escavar, desta vez na direção da Porte de Clichy e depois até a futura estação Clichy-Saint-Ouen com um novo escudo, a parte frontal da perfuradora de túneis incluindo a roda de corte. Esta segunda etapa da escavação começará no verão de 2016 e será concluída em
Primavera de 2017.
Desde o final de 2015, uma segunda perfuradora, chamada Solenne, vem construindo um túnel de 1390 m até o poço de saída localizado no nível da rue Marcel Cachin (Saint-Denis), via a futura estação Mairie de Saint Ouen na linha 14. O fim da escavação dessa parte do túnel está previsto para o verão de 2016.
Esta perfuradora também construirá outros dois trechos de túnel (500 metros) para a conexão com o local de manutenção e armazenamento (SMR), que estará localizado no novo distrito dos Docks de Saint-Ouen e a 340m da futura estação Clichy Saint-Ouen.
A primeira etapa do metrô automático Grand Paris Express, a extensão da linha 14 de Saint-Lazare até a Mairie de Saint-Ouen, tem como objetivo prioritário aliviar o congestionamento na linha 13. Com 4 novas estações (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen e Mairie de Saint-Ouen), a linha 14 atenderá distritos em rápido desenvolvimento no noroeste da metrópole.
A extensão da linha 14 até Mairie de Saint-Ouen é um projeto financiado pelo Estado e pelas autoridades locais da região de Île-de-France. É apoiado conjuntamente por dois proprietários do projeto: Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) e RATP.