Extensão da linha 11 do metrô: início das obras

Seis novas estações, uma das quais será elevada, pontuarão o trajeto: Serge Gainsbourg (Les Lilas), Place Carnot (Romainville e Noisy-le-Sec), Montreuil-Hôpital (Montreuil e Noisy-le-Sec), La Dhuys (Montreuil, Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois), Coteaux-Beauclair (estação elevada no cruzamento de Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois) e Rosny-Bois-Perrier (Rosny-sous-Bois).

Os trens circularão em intervalos de 1 minuto e 45 minutos durante o horário de pico, e o equipamento será completamente renovado com trens metrô de cinco carros (novos trens MP14) quando a extensão for comissionada.