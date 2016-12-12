Extensão da linha 11 do metrô: início das obras
Melhoria do transporte no nordeste de Paris
Essa extensão conectará o terminal atual, Mairie des Lilas, à estação Rosny-Bois-Perrier, atualmente atendida pela linha E. Essa extensão faz parte de um contexto mais amplo de melhoria do transporte em todo o nordeste de Paris, com, em particular, a modernização da linha B, a extensão do bonde 1 de Bobigny até Val de Fontenay e do bonde 4 até Clichy-sous-Bois – Montfermeil, o bonde 3b de Porte de la Chapelle a Porte d'Asnières, e a futura linha 15 do metrô.
Extensão da linha 11: Seis novas estações e novos trens
Seis novas estações, uma das quais será elevada, pontuarão o trajeto: Serge Gainsbourg (Les Lilas), Place Carnot (Romainville e Noisy-le-Sec), Montreuil-Hôpital (Montreuil e Noisy-le-Sec), La Dhuys (Montreuil, Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois), Coteaux-Beauclair (estação elevada no cruzamento de Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois) e Rosny-Bois-Perrier (Rosny-sous-Bois).
Os trens circularão em intervalos de 1 minuto e 45 minutos durante o horário de pico, e o equipamento será completamente renovado com trens metrô de cinco carros (novos trens MP14) quando a extensão for comissionada.
Figuras-chave
- 6 novas estações
- Extensão de 6 km
- 7 áreas comuns atendidas
- E tempos de viagem mais curtos:
