A linha 11 chegou a Rosny-sous-Bois

Após vários anos de trabalho, os passageiros finalmente podem pegar a extensão da linha 11 do metrô para cruzar Seine-Saint-Denis até Rosny-sous-Bois.

Seis novas estações e cinco municípios foram atendidos

Seis novas estações, distribuídas ao longo dos seis quilômetros da extensão para o leste, agora conectam a estação Mairie des Lilas ao novo terminal na estação Rosny-Bois-Perrier.

Ao longo do trajeto, cinco municípios em Seine-Saint-Denis (93) são atualmente atendidos :

  • Os Lilases
  • Romainville
  • Noisy-le-Sec
  • Montreuil
  • Rosny-sous-Bois

Este é um novo passo rumo a uma rede de metrô cada vez mais interconectada na região de Île-de-France , com muitas conexões e que facilita viagens de subúrbio em subúrbio para economizar tempo e conforto para os moradores de Île-de-France.

Extensão da linha 11: uma nova ligação entre o leste da região de Île-de-France e Paris

Com 24 minutos entre as estações de Châtelet e Rosny-Bois-Perrier (em comparação com 55 minutos antes das obras) e o serviço de 85.000 empregos em sua rota, a extensão da linha 11 simplifica muito as viagens diárias dos 1,6 milhão de habitantes de Seine-Saint-Denis.

Metrôs de nova geração para a linha 11

Agora equipada com 100% dos novos metrôs MP14, que permitem uma frequência de um metrô a cada 1 minuto e 45 minutos durante o horário de pico, a linha também oferece mais conforto e desempenho aos passageiros.

Dois conjuntos de trens MP14 na oficina de manutenção em Rosny-sous-Bois
Em números: a extensão da linha 11 até Rosny-Bois-Perrier

  • Extensão de 6 km
  • 5 cidades cruzadas (Les Lilas, Romainville, Nois-le-Sec, Montreuil, Rosny-sous-Bois)
  • 6 novas estações (Serge Gainsbourg, Romainville-Carnot, Montreuil Hospital, Coteaux-Beauclair, La Dhuys, Rosny-Bois-Perrier)
  • 24 minutos entre Châtelet e Rosny-Bois-Perrier (comparado aos 55 minutos antes da prorrogação)
  • 12 minutos entre Mairie des Lilas e Rosny-Bois-Perrier
  • 85.000 empregos desempenhados
  • 1 minuto e 45 minutos entre duas metrôs durante o horário de pico