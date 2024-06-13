A linha 11 chegou a Rosny-sous-Bois
Após vários anos de trabalho, os passageiros finalmente podem pegar a extensão da linha 11 do metrô para cruzar Seine-Saint-Denis até Rosny-sous-Bois.
Seis novas estações e cinco municípios foram atendidos
Seis novas estações, distribuídas ao longo dos seis quilômetros da extensão para o leste, agora conectam a estação Mairie des Lilas ao novo terminal na estação Rosny-Bois-Perrier.
Ao longo do trajeto, cinco municípios em Seine-Saint-Denis (93) são atualmente atendidos :
- Os Lilases
- Romainville
- Noisy-le-Sec
- Montreuil
- Rosny-sous-Bois
Este é um novo passo rumo a uma rede de metrô cada vez mais interconectada na região de Île-de-France , com muitas conexões e que facilita viagens de subúrbio em subúrbio para economizar tempo e conforto para os moradores de Île-de-France.
Extensão da linha 11: uma nova ligação entre o leste da região de Île-de-France e Paris
Com 24 minutos entre as estações de Châtelet e Rosny-Bois-Perrier (em comparação com 55 minutos antes das obras) e o serviço de 85.000 empregos em sua rota, a extensão da linha 11 simplifica muito as viagens diárias dos 1,6 milhão de habitantes de Seine-Saint-Denis.
Metrôs de nova geração para a linha 11
Agora equipada com 100% dos novos metrôs MP14, que permitem uma frequência de um metrô a cada 1 minuto e 45 minutos durante o horário de pico, a linha também oferece mais conforto e desempenho aos passageiros.
Em números: a extensão da linha 11 até Rosny-Bois-Perrier
- Extensão de 6 km
- 5 cidades cruzadas (Les Lilas, Romainville, Nois-le-Sec, Montreuil, Rosny-sous-Bois)
- 6 novas estações (Serge Gainsbourg, Romainville-Carnot, Montreuil Hospital, Coteaux-Beauclair, La Dhuys, Rosny-Bois-Perrier)
- 24 minutos entre Châtelet e Rosny-Bois-Perrier (comparado aos 55 minutos antes da prorrogação)
- 12 minutos entre Mairie des Lilas e Rosny-Bois-Perrier
- 85.000 empregos desempenhados
- 1 minuto e 45 minutos entre duas metrôs durante o horário de pico