A linha 11 chegou a Rosny-sous-Bois

Após vários anos de trabalho, os passageiros finalmente podem pegar a extensão da linha 11 do metrô para cruzar Seine-Saint-Denis até Rosny-sous-Bois.

Seis novas estações e cinco municípios foram atendidos

Seis novas estações, distribuídas ao longo dos seis quilômetros da extensão para o leste, agora conectam a estação Mairie des Lilas ao novo terminal na estação Rosny-Bois-Perrier.

Ao longo do trajeto, cinco municípios em Seine-Saint-Denis (93) são atualmente atendidos :

Os Lilases

Romainville

Noisy-le-Sec

Montreuil

Rosny-sous-Bois

Este é um novo passo rumo a uma rede de metrô cada vez mais interconectada na região de Île-de-France , com muitas conexões e que facilita viagens de subúrbio em subúrbio para economizar tempo e conforto para os moradores de Île-de-France.