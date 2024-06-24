Metrô: a linha 14 se estende até Saint-Denis e o Aeroporto de Orly

Sou assinante do Navigo para todas as zonas, para mim a jornada está incluída

Valide no resort com seu passe ou celular: o acesso ao Aeroporto de Orly pela linha 14 está incluído nos passes all-zone da Navigo, sem custo adicional.

Eu não tenho assinatura do Navigo

Pessoas que viajam sem ingresso de temporada terão que comprar um bilhete "Orly Airport Ticket" desmaterializado por €10,30.

Bom saber

O bilhete do aeroporto de Orly não pode ser armazenado no mesmo meio (passe ou telefone) que um bilhete t+.

Certifique-se de reservar um passe específico para eles

Ou carregue no seu celular, se você já tiver t+ ingressos em um passe.

Onde posso comprar minha passagem?

Opção 1 : Compro minha passagem pelo aplicativo Île-de-France Mobilités

Eu uso meu ingresso diretamente do meu smartphone (disponível no iOS e Android)

Ou eu carrego em um Navigo Easy Pass físico

Opção 2 : Compro meu ingresso em uma máquina de venda automática dentro da estação