Metrô: a linha 14 se estende até Saint-Denis e o Aeroporto de Orly
Em 24 de junho de 2024, as obras de extensão da linha 14 do metrô chegam ao fim. A extensão da linha automática finalmente abre suas portas para os passageiros.
A principal ligação entre o norte e o sul da Île-de-France, a linha 14, segue de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) até o Aeroporto de Orly (Val-de-Marne) em 21 estações (em comparação com 13 antes da extensão).
Metrô 14: uma linha interligada com o restante da rede Île-de-France
Em apenas 40 minutos, os passageiros podem agora percorrer a linha de ponta a ponta (de Saint-Denis Pleyel até o Aeroporto de Orly) e alcançar o restante da rede de transporte público graças a inúmeras conexões com:
- As 5 linhas RER (A, B, C, D, E)
- 3 linhas de bonde (T 7, 3a, 3b)
- 10 linhas de metrô (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13)
- 4 linhas de trem (H, J, L, R)
- e as futuras linhas 15, 16, 17 e 18 do metrô
Em números: a extensão da linha 14
- 40 minutos entre Saint-Denis Pleyel e o aeroporto de Orly
- 27 km de comprimento total
- Extensão de 14 km ao sul e 1,7 km ao norte
- 2 novos terminais : Saint-Denis Pleyel e Aeroporto de Orly
- 8 novas estações : Saint-Denis Pleyel, Maison-Blanche, Hospital Bicêtre, Villejuif-G. Roussy, L'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue, Thiais-Orly, Aeroporto de Orly.
- 85 segundos entre cada metrô durante o horário de pico (manhã)
Por favor, observe : todas as estações estão abertas para passageiros, exceto a Villejuif-Gustave Roussy, que está programada para abrir em janeiro de 2025
De metrô até o Aeroporto de Orly na linha 14
Pegar o metrô no centro de Paris para ir direto ao aeroporto de Orly sem nenhuma transferência? Isso agora é possível com a extensão da linha 14 do metrô para o sul, até Orly.
Qual passagem devo escolher para pegar para o Aeroporto de Orly com a linha 14?
Sou assinante do Navigo para todas as zonas, para mim a jornada está incluída
Valide no resort com seu passe ou celular: o acesso ao Aeroporto de Orly pela linha 14 está incluído nos passes all-zone da Navigo, sem custo adicional.
Eu não tenho assinatura do Navigo
Pessoas que viajam sem ingresso de temporada terão que comprar um bilhete "Orly Airport Ticket" desmaterializado por €10,30.
Bom saber
O bilhete do aeroporto de Orly não pode ser armazenado no mesmo meio (passe ou telefone) que um bilhete t+.
- Certifique-se de reservar um passe específico para eles
- Ou carregue no seu celular, se você já tiver t+ ingressos em um passe.
Onde posso comprar minha passagem?
Opção 1 : Compro minha passagem pelo aplicativo Île-de-France Mobilités
- Eu uso meu ingresso diretamente do meu smartphone (disponível no iOS e Android)
- Ou eu carrego em um Navigo Easy Pass físico
Opção 2 : Compro meu ingresso em uma máquina de venda automática dentro da estação
- Compro a passagem e a carrego no meu passe físico Navigo Easy (se eu já tiver uma)
- Ou compro um Navigo Easy Pass carregado com o Bilhete do Aeroporto de Orly
Quais são as outras opções de transporte público para chegar ao aeroporto de Orly?
Você pode chegar ao aeroporto de Orly com o Orlybus, o Orlyval ou pelo RER B até Antony e terminar sua viagem com o Orlyval até o Aeroporto de Orly.