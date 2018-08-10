Extensão da linha 11 do metrô: o deslizamento do túnel em Rosny, um passo fundamental na obra

Progresso da obra

Essa operação excepcional foi realizada em pouco mais de 5 dias consecutivos, de 8 a 14 de agosto. Esse curto período, identificado como um dos períodos mais lentos do ano e, portanto, o menos impactante para os usuários, representou uma verdadeira corrida contra o tempo, durante a qual as equipes da RATP e da NGE, uma empresa de obras públicas, se revezavam 7 dias por semana, 24 horas por dia.

A demolição da rodovia, o deslocamento do túnel e a reconstrução foram concluídos com a reabertura da A86 na terça-feira, 14 de agosto, às 3h da manhã, uma hora antes do previsto.