Extensão da linha 11 do metrô: o deslizamento do túnel em Rosny, um passo fundamental na obra
De fato, se for necessário construir um viaduto e uma estação elevada para superar a diferença de altura do terreno entre as estações La Dhuys e Rosny-Bois-Perrier, o metrô voltará a ficar subterrâneo ao mergulhar sob a rodovia para alcançar o futuro terminal da linha Rosny-Bois-Perrier. Isso exige a instalação de um túnel sob a rodovia em tempo recorde para limitar o fechamento da A86 ao máximo possível.
Mudança de detalhe
O deslizamento consiste em deslizar o futuro túnel até seu local final, ou seja, sob as rampas de acesso A86 > A3. Aqui estão as diferentes etapas deste desafio técnico excepcional:
- A demolição da via A86
A estrutura da rampa da rodovia será primeiro desmontada, depois um aterro será escavado em uma segunda fase para dar lugar à estrutura de concreto armado.
- A operação deslizante
A estrutura do futuro túnel está sendo gradualmente empurrada de sua plataforma até sua posição final. Essa operação dura entre 20 e 24 horas, dependendo das condições climáticas.
- A reconstrução da rodovia
Uma vez concluída a mudança, a estrada é reconstituída, os elementos da via são recolocados no lugar, assim como as marcações e guarda-corpos, para permitir a retomada do tráfego rodoviário o mais rápido possível.
Essa operação excepcional vem sendo preparada desde 2016 e desenvolvida em estreita consulta com o Estado, os gestores das rodovias não concedidas na Île-de-France e as autoridades locais para limitar o impacto sobre os usuários. Exige o fechamento da via de acesso da A86 > da A3 em direção a Bondy da noite de 8 de agosto até a manhã de 14 de agosto.
Progresso da obra
Essa operação excepcional foi realizada em pouco mais de 5 dias consecutivos, de 8 a 14 de agosto. Esse curto período, identificado como um dos períodos mais lentos do ano e, portanto, o menos impactante para os usuários, representou uma verdadeira corrida contra o tempo, durante a qual as equipes da RATP e da NGE, uma empresa de obras públicas, se revezavam 7 dias por semana, 24 horas por dia.
A demolição da rodovia, o deslocamento do túnel e a reconstrução foram concluídos com a reabertura da A86 na terça-feira, 14 de agosto, às 3h da manhã, uma hora antes do previsto.
Nessa ocasião, um vasto plano de comunicação foi implantado rio acima na rede rodoviária e nas ferramentas digitais da Île-de-France Mobilités e da RATP para alertar os usuários sobre esse fechamento e informá-los sobre as rotas alternativas disponíveis.
O Projeto em um olhar
Para apoiar o desenvolvimento urbano da região oriental da Île-de-France, a extensão da linha 11 planeja atender a vários municípios caracterizados por grandes mudanças: Les Lilas, Montreuil, Romainville, Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois. Serão criadas 6 novas estações: Serge Gainsbourg, Place Carnot (cujo nome é provisório), Montreuil-Hôpital, La Dhuys, Coteaux Beauclair e Rosny-Bois-Perrier. Essa extensão inclui 6 km de novos trilhos, percorridos em 12 minutos quando for comissionada. Toda a linha será percorrida em 24 minutos de Rosny-Bois-Perrier a Châtelet, em comparação com os 55 atuais da linha. Quase 10.100 passageiros utilizarão essa nova extensão durante o horário de pico da manhã.
Mapa da extensão da linha 11
Novos veículos serão instalados na linha 11, com pedido da Île-de-France Mobilités para 20 novos trens. Este último se beneficiará de maior conforto e melhor isolamento contra ruído externo, além de ter a vantagem de reduzir o consumo de energia em 20% em comparação com equipamentos anteriores (iluminação LED, freios elétricos, etc.). A ventilação quente e refrigerada permitirá que você sinta uma sensação de bem-estar a bordo, independentemente da estação do ano
Os trabalhos começaram em 2016, com a comissionação prevista para 2022.
RATP e Île-de-France Mobilités estão gerenciando conjuntamente o projeto. A RATP supervisiona a conclusão da extensão da linha, bem como o processo de modernização das estações, e a Île-de-France Mobilités está garantindo que o projeto ocorra sem problemas e que custos e cronogramas sejam respeitados.
O projeto para estender a linha 11 é financiado pelo Estado, pela Região da Île-de-France e pela Société du Grand Paris, com valores de 20%, 46% e 28%, respectivamente. A fase de adaptação e modernização das estações é coberta pelo Estado com 11%, pela Região da Île-de-France com 26%, pela cidade de Paris com 29% e, finalmente, pela RATP com 34%. A operação e o material rodante da linha são 100% financiados pela Île-de-France Mobilités.
Para acompanhar o andamento do trabalho e obter mais informações, você pode consultar o site dedicado ao projeto: www.prolongementligne11est.fr/