Reurbanização da estação Poissy: início da consulta em 12 de junho de 2017
Atendida pelas linhas A e J, além de 28 linhas de ônibus distribuídas em duas estações, a estação de Poissy atualmente recebe 33.000 passageiros todos os dias. Espera-se que esse número de passageiros aumente cerca de 30% até 2024, com a extensão da linha E para o oeste (Eole) e a chegada do expresso Tram 13 (Tangentielle ouest), juntamente com o desenvolvimento urbano dinâmico em ambas as margens do Sena.
Repensando a estação Poissy
No entanto, a estação sofre com falhas que afetam o conforto diário dos passageiros. Portanto, é essencial repensar seu layout e operação para melhorar a qualidade do serviço aos passageiros e preparar a chegada de novos meios de transporte. A STIF propõe implementar um programa de desenvolvimento para a área ao redor da estação para fortalecer sua atratividade.
O STIF e os financiadores do projeto : o Estado, a Região da Île-de-France e o Conselho Departamental de Yvelines, em parceria com a cidade de Poissy e a Grande Paris Seine et Oise Urban Community (GPS&O), estão, portanto, convidando usuários da estação, moradores locais, associações e agentes econômicos a saberem mais e expressarem suas opiniões sobre o projeto.
Os objetivos a serem alcançados são: melhor acesso à estação para pedestres, ciclistas e motoristas; melhor intermodalidade, com conexões mais faciles entre ônibus/trens/bondes graças à maior acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida (PRM) e à sinalização eficaz e homogênea ao redor da estação; uma oferta de ônibus mais legível, com uma simplificação das rotas das linhas, ou até mesmo o agrupamento em uma única estação rodoviária. O projeto será comissionado até 2024.
Assim, a viagem dos passageiros será mais confortável diariamente, independentemente dos meios de transporte, e o tráfego será mais calmo ao redor da estação.
Procedimentos de consulta
Para mais informações:
O site: www.reamenagement-gare-poissy.fr Um folheto informativo sobre as comunas de Poissy e Carrières-sous-Poissy e disponibilizado nas prefeituras
Para se expressar:
O cupom T anexado ao folheto: O formulário para enviar um aviso no site do projeto
Nomeações:
1 REUNIÃO DE PASSAGEIROS quinta-feira, 22 de junho, das 7h às 10h, nas rodoviárias norte e sul
2 OFICINAS A PÉ Visita à estação com apresentação do projeto, seguida de discussões e perguntas na sala na quarta-feira, 28 de junho, das 12h às 14h e das 18h às 20h
Inscrição necessária pelo site: www.reamenagement-gare-poissy.fr