Reurbanização e criação de 5 estações na Île-de-France

Reurbanização da estação Val-de-Fontenay e seu distrito

Com 100.000 usuários diários, a estação Val-de-Fontenay, a primeira no leste da região da Île-de-France e a segunda fora de Paris após La Défense, está sujeita a falhas. Serão iniciados estudos para reurbanizá-lo.

As conexões entre as plataformas dos trens E e A RER são subdimensionadas, o que leva à saturação durante o horário de pico. Com as extensões do bonde 1 e da linha 1 do metrô e a chegada da linha 15 Leste, espera-se que o número de passageiros aumente 70% até 2030.