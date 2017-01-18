Reurbanização e criação de 5 estações na Île-de-France
Reurbanização da estação Val-de-Fontenay e seu distrito
Com 100.000 usuários diários, a estação Val-de-Fontenay, a primeira no leste da região da Île-de-France e a segunda fora de Paris após La Défense, está sujeita a falhas. Serão iniciados estudos para reurbanizá-lo.
As conexões entre as plataformas dos trens E e A RER são subdimensionadas, o que leva à saturação durante o horário de pico. Com as extensões do bonde 1 e da linha 1 do metrô e a chegada da linha 15 Leste, espera-se que o número de passageiros aumente 70% até 2030.
Transformação da estação Saint-Denis
Com seus 90.000 passageiros diários, a estação Saint-Denis oferece muitas conexões (trem-RER D, linha H, bondes 1 e 8, três linhas de ônibus durante o dia e duas linhas de ônibus Noctilien). No entanto, atualmente apresenta dificuldades de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e uma saturação de conexões entre os diferentes modos de transporte.
O projeto de transformação da estação visa adaptá-la às grandes mudanças do distrito e ao aumento esperado do número de passageiros, estimado em 60% até 2030. Este projeto também visa melhorar a intermodalidade e os diversos acessos a esse centro de intercâmbio, abrir a estação para o oeste e adaptar o acesso para pessoas com mobilidade reduzida.
Reorganização da estação Poissy
A estação de Poissy é uma importante porta de entrada para a rede ferroviária de Île-de-France (trem-RER A e linha J) utilizada por 33.000 passageiros por dia. O desenvolvimento urbano da região em ambas as margens do Sena, a chegada do trem RER E para Mantes-la-Jolie e do bonde expresso 13 para Achères devem aumentar o número de passageiros na estação em 40% a médio e longo prazo.
Estudos preliminares para o projeto de modernização da estação foram realizados pela Île-de-France Mobilités. A futura estação Poissy terá que aumentar a atratividade do distrito graças à modernização dos serviços oferecidos (estacionamento seguro e identificável), redefinir e garantir acesso e conexões, e reorganizar a operação das duas rodoviárias.
Uma futura estação em Noisy-le-Sec redesenhada
O serviço para a estação Noisy-le-Sec será reforçado e o fluxo diário (25.000 passageiros por dia hoje) aumentará significativamente com a chegada do terminal do bonde expresso 11, a extensão do bonde 1 até Val-de-Fontenay, a extensão do trem-trem E para o oeste em direção a La Défense e Mantes-la-Jolie.
Estudos voltados para estabelecer o programa de reurbanização da estação serão lançados pela Île-de-France Mobilités para lidar com esse novo influxo, facilitar conexões, melhorar a operação da rede de ônibus, otimizar a integração da estação ao cenário urbano, oferecer estacionamento para os diversos usos (táxi, bicicleta, ponto de deslocação, estacionamento e passeio, etc.). etc.) e melhorar a segurança do site.
Criação da nova estação Bry-Villiers-Champigny
A estação Bry-Villiers-Champigny será uma das estações do ramal sul da futura linha 15 do Grand-Paris Express. Esta estação de metrô será conectada ao trem RER E, linha P e Intercités, e requer interconexão com a rede existente de Île-de-France. O financiamento dos estudos preliminares do projeto e da investigação pública foram aprovados pela Île-de-France Mobilités.