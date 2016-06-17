Reabastecendo seu cartão Navigo
- Os passes de semana podem ser carregados a partir de sexta-feira para a semana que começa na segunda-feira seguinte,
- Os planos mensais podem ser carregados a partir do dia 20 do mês para o mês seguinte.
Claro, sempre é possível recarregá-lo nas estações de recarga das operadoras, em estações e estações, ou em varejistas aprovados.
Infográfico: Recarga do Navigo Pass. Mais de 900 balcões de vendas e informações em estações e estações. Mais de 3200 terminais automáticos em estações e estações. Mais de 500 caixas eletrônicos das redes Crédit Mutuel e CIC na Île-de-France. Mais de 1200 lojas locais equipadas com terminal de carregamento Navigo.