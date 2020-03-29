Reembolso total dos Navigo Passes para todos os assinantes pelo mês de abril e pelos primeiros 10 dias de maio de 2020

Você também encontrará nas perguntas frequentes da plataforma respostas para perguntas práticas sobre este site de reembolso (e-mails de confirmação, condições de reembolso conforme seu dispositivo, Navigo Découverte, Navigo no smartphone, etc.).

Reembolso total

Queríamos um reembolso 100% para todos os portadores de ingressos de temporada para levar em conta a situação de todos os residentes da Île-de-France:

Para quem gostaria de suspender a assinatura, é um reembolso de 100% para o mês de abril e os primeiros 10 dias de maio;

Para aqueles que são obrigados a viajar pelo interesse de todos (cuidadores, assistentes sociais e voluntários, lojistas, faxineiros e funcionários de setores estratégicos, etc.), o reembolso também é 100%. Saber que o passe é reembolsado pelo empregador a 50%, isso é um impulso para o poder de compra e um gesto de reconhecimento.

Você encontrará abaixo nesta página os detalhes dos reembolsos por tipo de assinatura.

#RestezChezVous

O procedimento normal para suspender assinaturas não pôde ser utilizado por todos os assinantes devido à situação de saúde. Isso exigiria ir a uma máquina de venda automática ou a uma estação de trem para finalizar a operação, e não seria responsável por incentivar as pessoas a sair. Saúde é mais importante.

Transporte diante do desafio

Esse reembolso faz parte de todas as medidas implementadas pela Île-de-France Mobilités para lidar com a crise de saúde e apoiar os moradores da Île-de-France nesse processo: manter o transporte aberto para permitir o transporte de funções essenciais, reforço das linhas para atender hospitais, criação de 20 linhas especiais para hospitais parisienses.

Valor do reembolso baseado na sua assinatura e na escolha das zonas

Valor do reembolso do Navigo Anual

ZONAS ANUAIS NAVIGO 1-5: €100,00

NAVIGO ZONAS ANUAIS 2-3: €91,22

ZONAS ANUAIS NAVIGO 3-4: €88,83

NAVIGO ZONAS anuais 4-5: €86,70

Valor do reembolso para o Navigo Anual Senior

NAVIGO ANUAL SÊNIOR zonas 1-5: €50,00

Valor do reembolso para o Mês Navigo

NAVIGO MENSAL zonas 1-5: €100,00

NAVIGO MENSAL zonas 2-3: €91,22

NAVIGO MENSAL zonas 3-4: €88,83

ZONAS NAVIGO MENSAIS 4-5: €86,70

Valor do reembolso do ImagineR

IMAGINE R zonas 1-5: 50 €

Valor do reembolso do mês de solidariedade do Navigo 75%

MÊS SOLIDARIEDADE 75% zonas 1-5 : 25,00 €

MÊS DA SOLIDARIEDADE 75% zonas 2-3 : 22,81 €

MÊS SOLIDARIEDADE 75% zonas 3-4 : 20,26 €

MÊS DA SOLIDARIEDADE 75% zonas 4-5 : 17,56 €

Valor do reembolso do mês Navigo solidarité 50%