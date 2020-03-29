Reembolso total dos Navigo Passes para todos os assinantes pelo mês de abril e pelos primeiros 10 dias de maio de 2020
Um procedimento simples de reembolso
Para ser reembolsado, tudo o que você precisa fazer é se conectar a uma plataforma dedicada, como aquela que foi criada após as greves. Esta plataforma está disponível até 17 de junho.
Após essa data, não será mais possível enviar uma nova solicitação. Se você já tinha começado a enviar uma inscrição antes do prazo, ainda pode finalizá-la na plataforma. O endereço de suporte [email protected] permanece ativo até 15/07/20 para todas as reclamações.
Informações anuais para assinantes do Navigo : se seu mês gratuito for agosto, você se beneficiará de um reembolso em duas etapas. Assim, você receberá uma transferência de €24,80 e não será cobrado pelo mês de julho. Portanto, você não será cobrado por dois meses consecutivos.
O mês não debitado neste caso não é o mês de junho porque os débitos já foram acionados quando a plataforma de reembolso foi aberta.
Infográfico: covid-19, transporte reembolsado em abril e nos primeiros 10 dias de maio. A Île-de-France Mobilités reembolsa o passe Navigo, o Navigo Senior e o cartão Imagine R. €100 para o passe anual ou mensal Navigo, €50 para o passe Sênior e para o Imagine R.
Você também encontrará nas perguntas frequentes da plataforma respostas para perguntas práticas sobre este site de reembolso (e-mails de confirmação, condições de reembolso conforme seu dispositivo, Navigo Découverte, Navigo no smartphone, etc.).
Reembolso total
Queríamos um reembolso 100% para todos os portadores de ingressos de temporada para levar em conta a situação de todos os residentes da Île-de-France:
- Para quem gostaria de suspender a assinatura, é um reembolso de 100% para o mês de abril e os primeiros 10 dias de maio;
- Para aqueles que são obrigados a viajar pelo interesse de todos (cuidadores, assistentes sociais e voluntários, lojistas, faxineiros e funcionários de setores estratégicos, etc.), o reembolso também é 100%. Saber que o passe é reembolsado pelo empregador a 50%, isso é um impulso para o poder de compra e um gesto de reconhecimento.
Você encontrará abaixo nesta página os detalhes dos reembolsos por tipo de assinatura.
#RestezChezVous
O procedimento normal para suspender assinaturas não pôde ser utilizado por todos os assinantes devido à situação de saúde. Isso exigiria ir a uma máquina de venda automática ou a uma estação de trem para finalizar a operação, e não seria responsável por incentivar as pessoas a sair. Saúde é mais importante.
Transporte diante do desafio
Esse reembolso faz parte de todas as medidas implementadas pela Île-de-France Mobilités para lidar com a crise de saúde e apoiar os moradores da Île-de-France nesse processo: manter o transporte aberto para permitir o transporte de funções essenciais, reforço das linhas para atender hospitais, criação de 20 linhas especiais para hospitais parisienses.
Valor do reembolso baseado na sua assinatura e na escolha das zonas
Valor do reembolso do Navigo Anual
- ZONAS ANUAIS NAVIGO 1-5: €100,00
- NAVIGO ZONAS ANUAIS 2-3: €91,22
- ZONAS ANUAIS NAVIGO 3-4: €88,83
- NAVIGO ZONAS anuais 4-5: €86,70
Valor do reembolso para o Navigo Anual Senior
- NAVIGO ANUAL SÊNIOR zonas 1-5: €50,00
Valor do reembolso para o Mês Navigo
- NAVIGO MENSAL zonas 1-5: €100,00
- NAVIGO MENSAL zonas 2-3: €91,22
- NAVIGO MENSAL zonas 3-4: €88,83
- ZONAS NAVIGO MENSAIS 4-5: €86,70
Valor do reembolso do ImagineR
- IMAGINE R zonas 1-5: 50 €
Valor do reembolso do mês de solidariedade do Navigo 75%
- MÊS SOLIDARIEDADE 75% zonas 1-5 : 25,00 €
- MÊS DA SOLIDARIEDADE 75% zonas 2-3 : 22,81 €
- MÊS SOLIDARIEDADE 75% zonas 3-4 : 20,26 €
- MÊS DA SOLIDARIEDADE 75% zonas 4-5 : 17,56 €
Valor do reembolso do mês Navigo solidarité 50%
- MÊS DA SOLIDARIEDADE 50% zonas 1-5 : 50,00 €
- MÊS DA SOLIDARIEDADE 50% zonas 2-3 : 45,61 €
- MÊS DA SOLIDARIEDADE 50% zonas 3-4 : 44,41 €
- MÊS DA SOLIDARIEDADE 50% zonas 4-5 : 43,35 €