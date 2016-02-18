Reforço da linha expressa de ônibus 67 Houdan – Saint-Quentin-en-Yvelines
O desenvolvimento de linhas regulares no Pays Houdanais, desenvolvido pela Île-de-France Mobilités (antiga STIF) em consulta com a SITERR, faz parte de um projeto geral para reestruturar a rede interurbana de Rambouillet e a rede de Houdanais. Outras três linhas serão eventualmente reestruturadas e reforçadas, tornando-se linhas expressas: linha 10 Rambouillet-Dourdan; linha 11 Rambouillet – Ablis; e linha 60 Rambouillet – Houdan – Mantes-la-Jolie e uma linha criada, linha 12 Rambouillet – Saint-Quentin-en-Yvelines.
A linha 67 é, portanto, a primeira linha a ser colocada em serviço nesse contexto. As outras linhas expressas estão programadas para entrar em circulação em 29 de agosto. Todas essas linhas operam durante os horários de pico, mas também fora do horário de pico e aos sábados (exceto a linha 60).
Essas linhas expressas serão complementadas por melhorias em mais de trinta linhas que ligam vilarejos, estações e escolas. Eles serão reorganizados e simplificados para melhorar a legibilidade da oferta e reforçados, especialmente para usuários que vão à estação.
Plano de ônibus 2013-2016
A rota da linha de ônibus Express 2013-2016 e os nomes de todas as paradas
Dando continuidade à implementação do plano de ônibus 2013-2016 financiado pela Île-de-France Mobilités para toda a Île-de-France, essa política global está alinhada com os objetivos da Île-de-France Mobilités, que visam a:
- adaptar a oferta aos novos ritmos de vida dos moradores da Île-de-France (em particular aumentando a frequência durante os horários de menor movimento, à noite e à noite);
- apoiar o desenvolvimento dos territórios da Île-de-France continuando a reequilibrar o suprimento nos subúrbios externos;
- facilitar o uso do transporte público e sua acessibilidade e, por fim, ampliar suas vantagens para os passageiros.