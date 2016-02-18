Reforço da linha expressa de ônibus 67 Houdan – Saint-Quentin-en-Yvelines

O desenvolvimento de linhas regulares no Pays Houdanais, desenvolvido pela Île-de-France Mobilités (antiga STIF) em consulta com a SITERR, faz parte de um projeto geral para reestruturar a rede interurbana de Rambouillet e a rede de Houdanais. Outras três linhas serão eventualmente reestruturadas e reforçadas, tornando-se linhas expressas: linha 10 Rambouillet-Dourdan; linha 11 Rambouillet – Ablis; e linha 60 Rambouillet – Houdan – Mantes-la-Jolie e uma linha criada, linha 12 Rambouillet – Saint-Quentin-en-Yvelines.

A linha 67 é, portanto, a primeira linha a ser colocada em serviço nesse contexto. As outras linhas expressas estão programadas para entrar em circulação em 29 de agosto. Todas essas linhas operam durante os horários de pico, mas também fora do horário de pico e aos sábados (exceto a linha 60).

Essas linhas expressas serão complementadas por melhorias em mais de trinta linhas que ligam vilarejos, estações e escolas. Eles serão reorganizados e simplificados para melhorar a legibilidade da oferta e reforçados, especialmente para usuários que vão à estação.