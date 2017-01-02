Reforço da oferta no ônibus expresso 100 Torcy-Créteil

A Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) confiou a operação dessa linha reforçada a Transdev Lys pelos próximos 7 anos. Esse reforço da oferta faz parte do Grand Paris des Buses lançado pela Île-de-France Mobilités.

Esta linha Express atende mais de 72.000 habitantes, 36.000 empregos e 30.000 estudantes distribuídos pelos campi de Créteil e Noisy-Champs. Até 2020, esse mesmo território terá mais de 80.000 habitantes, 50.000 empregos e 42.000 estudantes após a conclusão da fusão das universidades de Créteil (UPEC) e Marne-la-Vallée (UPEM).