Reforço da oferta no ônibus expresso 100 Torcy-Créteil
A Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) confiou a operação dessa linha reforçada a Transdev Lys pelos próximos 7 anos. Esse reforço da oferta faz parte do Grand Paris des Buses lançado pela Île-de-France Mobilités.
Esta linha Express atende mais de 72.000 habitantes, 36.000 empregos e 30.000 estudantes distribuídos pelos campi de Créteil e Noisy-Champs. Até 2020, esse mesmo território terá mais de 80.000 habitantes, 50.000 empregos e 42.000 estudantes após a conclusão da fusão das universidades de Créteil (UPEC) e Marne-la-Vallée (UPEM).
Uma oferta mais adaptada às jornadas dos viajantes
Os horários de pico foram estendidos (a partir das 15h30 da tarde), com a criação de um horário de pico ao meio-dia entre 12h e 14h, e a amplitude da oferta foi melhorada à noite, com uma última partida de Créteil às 21h30.
A criação de uma parada adicional no "Bois de Grâce" em Champs-sur-Marne também fortalecerá ainda mais a atratividade da linha neste distrito densamente povoado, muito popular entre estudantes e pessoas sem veículos motorizados.
Um passeio mais confortável e conectado
Na linha 100 Torcy – Créteil, 5 novos ônibus foram instalados desde 1º de janeiro, com conexão Wi-Fi a bordo e tomadas USB para carregamento de celulares, tablets ou computadores.
Para monitorar e antecipar melhor as rotas de ônibus em tempo real, consulte os aplicativos Zen bus e Vianavigo.