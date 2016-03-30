Renovação dos trens na Île-de-France

De fato, a idade média dos trens em circulação na Île-de-France no final de 2015 era superior a 20 anos, e mais de 200 trens têm mais de 30 anos. No final de 2015, uma grande parte dos trens estava deteriorada, pouco acolhedora, sem conexão digital e, em sua maioria, sem proteção por vídeo. No final de 2015, os novos trens Francilien (linhas H, J, K, L, P) e MI09 (linha A) representavam apenas uma frota de 287 trens novos, ou seja, uma pequena parte dos 1200 trens da rede Île-de-France.

Por isso, a Île-de-France Mobilités está solicitando aos operadores da SNCF e da RATP que, até o final de maio de 2016 , produzam os elementos técnicos, de cronograma e financeiros que permitirão que todas as decisões de renovação ou renovação do material rodante para linhas ferroviárias sejam tomadas em 2016, a fim de implantar uma frota totalmente renovada ou nova nessas linhas o mais rápido possível e com o objetivo de encerrar 2021, no máximo.