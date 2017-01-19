Renovação dos trens nas linhas 7 e 8 do metrô

Trens mais eficientes e confortáveis

O financiamento inclui trabalhos de reforma técnica, bem como a reforma dos equipamentos internos dos trens para melhorar a atmosfera geral do trem e o conforto dos passageiros (assentos, pintura, iluminação, janelas, etc.) e a modernização da pintura externa.

O reformador, que será nomeado pela RATP, começará a realizar serviços técnicos em 15 trens da linha 8 até meados de 2018, depois a modernização completa dos 71 trens da linha 7 entre meados de 2018 e 2022.

Os serviços técnicos e comerciais (acessórios) dos 59 trens da linha 8 serão objeto de outro acordo de financiamento.