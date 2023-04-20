A estação de trem Saint-Michel Notre-Dame reabre suas portas

© SNCF - Estações e Conexões
No cruzamento das linhas B e C e das linhas 14 e 10 do metrô, a estação Saint-Michel Notre-Dame é um ponto estratégico real na rede Île-de-France Mobilités. Localizada às margens do Sena, a estação Saint-Michel Notre-Dame é utilizada tanto por turistas quanto por trabalhadores da região da Île-de-France e recebe um total de 32 milhões de passageiros por ano.

O intenso tráfego da estação, aliado às obras mais recentes datadas de 1989 (ano em que foi interligada com a RER B), levou a Île-de-France Mobilités a realizar a renovação de suas diversas infraestruturas realizada pela SNCF Gares & Connexions. O trabalho realmente terminará no verão de 2023, alguns meses após a reabertura da estação ao público em 17 de abril.

Para que será usado o trabalho na estação Saint-Michel Notre-Dame?

Grandes obras de renovação e desenvolvimento estão sendo financiadas pela Île-de-France Mobilités e realizadas pela SNCF Gare & Connexions com o objetivo de:

  • Deixar a estação mais iluminada,
  • melhorar a qualidade do seu ar,
  • fortalecer a acessibilidade para pessoas com deficiência,
  • melhorar a viagem dos passageiros otimizando a visibilidade e legibilidade da estação a partir do espaço público,
  • e tornar as diversas infraestruturas mais confortáveis e seguras.

O trabalho foi realizado de forma eco-responsável, pois o transporte e evacuação do material escavado e dos diversos materiais foram realizados por barco e trem de trabalho, evitando o tráfego de mais de 1000 veículos pesados em Paris.

O que há de novo na estação Saint-Michel Notre-Dame?

Totalmente financiada pela Île-de-France Mobilités no valor de €32 milhões, a obra na estação Saint-Michel Notre-Dame tornou possível:

  • a renovação completa das instalações elétricas,
  • a renovação das escadas e das várias plataformas,
  • melhorando a acessibilidade, com a adaptação das plataformas, a adição de um elevador e duas novas escadas rolantes,
  • a criação de 28 janelas em saía à prova de enchente em direção ao Sena, na plataforma C do RER,
  • a criação de passarelas envidraçadas para permitir a entrada da luz natural e melhorar a qualidade do ar.
