A estação de trem Saint-Michel Notre-Dame reabre suas portas
No cruzamento das linhas B e C e das linhas 14 e 10 do metrô, a estação Saint-Michel Notre-Dame é um ponto estratégico real na rede Île-de-France Mobilités. Localizada às margens do Sena, a estação Saint-Michel Notre-Dame é utilizada tanto por turistas quanto por trabalhadores da região da Île-de-France e recebe um total de 32 milhões de passageiros por ano.
O intenso tráfego da estação, aliado às obras mais recentes datadas de 1989 (ano em que foi interligada com a RER B), levou a Île-de-France Mobilités a realizar a renovação de suas diversas infraestruturas realizada pela SNCF Gares & Connexions. O trabalho realmente terminará no verão de 2023, alguns meses após a reabertura da estação ao público em 17 de abril.
Para que será usado o trabalho na estação Saint-Michel Notre-Dame?
Grandes obras de renovação e desenvolvimento estão sendo financiadas pela Île-de-France Mobilités e realizadas pela SNCF Gare & Connexions com o objetivo de:
- Deixar a estação mais iluminada,
- melhorar a qualidade do seu ar,
- fortalecer a acessibilidade para pessoas com deficiência,
- melhorar a viagem dos passageiros otimizando a visibilidade e legibilidade da estação a partir do espaço público,
- e tornar as diversas infraestruturas mais confortáveis e seguras.
O trabalho foi realizado de forma eco-responsável, pois o transporte e evacuação do material escavado e dos diversos materiais foram realizados por barco e trem de trabalho, evitando o tráfego de mais de 1000 veículos pesados em Paris.
O que há de novo na estação Saint-Michel Notre-Dame?
Totalmente financiada pela Île-de-France Mobilités no valor de €32 milhões, a obra na estação Saint-Michel Notre-Dame tornou possível:
- a renovação completa das instalações elétricas,
- a renovação das escadas e das várias plataformas,
- melhorando a acessibilidade, com a adaptação das plataformas, a adição de um elevador e duas novas escadas rolantes,
- a criação de 28 janelas em saía à prova de enchente em direção ao Sena, na plataforma C do RER,
- a criação de passarelas envidraçadas para permitir a entrada da luz natural e melhorar a qualidade do ar.