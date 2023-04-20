A estação de trem Saint-Michel Notre-Dame reabre suas portas

No cruzamento das linhas B e C e das linhas 14 e 10 do metrô, a estação Saint-Michel Notre-Dame é um ponto estratégico real na rede Île-de-France Mobilités. Localizada às margens do Sena, a estação Saint-Michel Notre-Dame é utilizada tanto por turistas quanto por trabalhadores da região da Île-de-France e recebe um total de 32 milhões de passageiros por ano.

O intenso tráfego da estação, aliado às obras mais recentes datadas de 1989 (ano em que foi interligada com a RER B), levou a Île-de-France Mobilités a realizar a renovação de suas diversas infraestruturas realizada pela SNCF Gares & Connexions. O trabalho realmente terminará no verão de 2023, alguns meses após a reabertura da estação ao público em 17 de abril.