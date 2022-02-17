RER B, metrô: €30 milhões para melhorar a informação dos passageiros nas plataformas
Metrô, RER B: investimento de €30 milhões
O objetivo é harmonizar e modernizar as exibições nas plataformas para melhorar a informação dos passageiros e ser atualizada em tempo real.
Desdobramento 2023 / 2024
No metrô, as plataformas exibem no nível
O "XX" que aparece, em caso de problema, na tela da plataforma, em vez do tempo de espera para os próximos dois metrôs: todos nós já experimentamos isso. E para conhecer a natureza do problema, devemos então confiar em anúncios por voz, transmitidos nas estações. Não necessariamente ideais, nem muito inclusivos.
Por isso, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités, reunido em 17 de fevereiro de 2022, decidiu investir €15 milhões para instalar displays do mesmo tipo usados na linha 14 nas plataformas de todas as linhas do metrô.
Em 2023 e 2024, essas telas, que são mais legíveis e permitem o compartilhamento de informações enriquecidas em tempo real, serão instaladas em todas as plataformas do metrô.
O RER B: como o RER A
No RER B, mesma abordagem! Na quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, o Conselho de Administração votou para fornecer €15 milhões em financiamento para equipar essa linha principal com telas de informações modernas, legíveis e dinâmicas.
Assim, de 2023 a 2024, todas as plataformas das estações ao sul da linha, entre Châtelet - Les Halles e Robinson - Saint-Rémy-lès-Chevreuses, estarão equipadas com os mesmos displays já presentes no RER A. Equipamento que já provou sua eficácia e é aclamado pelos viajantes.
Por favor, note: no trecho norte da linha, entre a Gare du Nord e o Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV, as novas telas da SNCF já estão sendo instaladas.
Informação enriquecida e dinâmica para os passageiros
No metrô ou no RER B, o objetivo comum dessas novas telas dedicadas à informação dos passageiros nas plataformas é oferecer informações enriquecidas e dinâmicas, pois são atualizadas em tempo real, permitindo que todos planejem melhor suas viagens – especialmente em caso de interrupção.
Esse é o tipo de informação que pode ser compartilhada a partir de agora, em todas essas telas:
- Tempo de espera
- Doca de embarque
- Distúrbio
- Stop not served
- Ônibus substituto
- Influxo
- Segurança/Saúde Pública