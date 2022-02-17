RER B, metrô: €30 milhões para melhorar a informação dos passageiros nas plataformas

No metrô, as plataformas exibem no nível

O "XX" que aparece, em caso de problema, na tela da plataforma, em vez do tempo de espera para os próximos dois metrôs: todos nós já experimentamos isso. E para conhecer a natureza do problema, devemos então confiar em anúncios por voz, transmitidos nas estações. Não necessariamente ideais, nem muito inclusivos.

Por isso, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités, reunido em 17 de fevereiro de 2022, decidiu investir €15 milhões para instalar displays do mesmo tipo usados na linha 14 nas plataformas de todas as linhas do metrô.

Em 2023 e 2024, essas telas, que são mais legíveis e permitem o compartilhamento de informações enriquecidas em tempo real, serão instaladas em todas as plataformas do metrô.