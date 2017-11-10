O RER B retomou a velocidade de cruzeiro em 13 de novembro de 2017

Enriquecimento do serviço ao Planalto de Saclay

O tráfego deve voltar a ser fluido na RER B, especialmente porque a Île-de-France Mobilités decidiu melhorar o serviço geral ao sul da linha com:

uma extensão até a estação Orsay-Ville de trens que costumavam ter Laplace como terminal durante as obras.

uma estação de Guichet muito melhor servida do que antes graças ao número dobro de trens que faziam a parada, seja pela manhã em direção a Saint-Rémy ou à noite em direção a Paris.

Também vale ressaltar que houve uma melhora no serviço de ônibus no mesmo setor.

O cronograma pode ser baixado aqui.