O RER B retomou a velocidade de cruzeiro em 13 de novembro de 2017
Um cronograma que está voltando ao normal
Esse lado da obra, portanto, permite que os trens retomem o horário normal e não fiquem mais limitados a 30 km/h entre as estações de Laplace e Bourg-la-Reine, como tem sido desde fevereiro passado. Os trens poderão então atender todas as estações do setor Cité Universitaire-Bourg-la-Reine por meio de ônibus ou parar a apenas algumas estações de distância.
Enriquecimento do serviço ao Planalto de Saclay
O tráfego deve voltar a ser fluido na RER B, especialmente porque a Île-de-France Mobilités decidiu melhorar o serviço geral ao sul da linha com:
- uma extensão até a estação Orsay-Ville de trens que costumavam ter Laplace como terminal durante as obras.
- uma estação de Guichet muito melhor servida do que antes graças ao número dobro de trens que faziam a parada, seja pela manhã em direção a Saint-Rémy ou à noite em direção a Paris.
Também vale ressaltar que houve uma melhora no serviço de ônibus no mesmo setor.
O cronograma pode ser baixado aqui.