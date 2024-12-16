RER E: o leste e o oeste da linha estão conectados!
RER E: a oferta completa!
Boas notícias para todos os passageiros que cruzam a Île-de-France de leste para oeste: desde 15 de dezembro de 2024, o RER E conecta o leste da Île-de-France diretamente ao oeste de Paris, sem fazer troca na Magenta Gare du Nord ou Haussmann Saint-Lazare.
Uma oferta completa possibilitada pela chegada de mais 34 trens da RER NG, cuja compra foi financiada 100% pela Île-de-France Mobilités.
O que é "RER NG"? Esse é o nome dos novos trens que operam nesta linha desde novembro de 2023.
Trens mais frequentes
Viajem de Chelles-Gournay, Villiers-sur-Marne ou Tournan até Nanterre-la-Folie, diretamente com trens mais frequentes: 16 trens por hora circulam durante os horários de pico, ou seja, 1 trem a cada 4 minutos, e 10 trens por hora fora do horário de pico, ou seja, 1 trem a cada 6 minutos no trecho central da linha entre Nanterre-la-Folie e Rosa Parks.
O RER E? Simplesmente a linha rápida + RER em Île-de-France
Com a oferta completa do RER E, suas viagens ficam ainda mais rápidas. Com velocidade de até 120 km/h na seção central, o RER E transformará a mobilidade de milhares de passageiros.
Especificamente:
- Haussmann - Saint-Lazare <> La Défense: 7 minutos (assim como no RER A de Auber)
- Estação Magenta Gare du Nord <> La Défense: 10 minutos
- Rosa Parks <> La Défense: 15 minutos
- Val de Fontenay <> La Défense: 24 minutos
- Chelles-Gournay <> Neuilly-Porte Maillot: 34 minutos
As conexões para o norte da Europa a partir de La Défense também são otimizadas, com um trem para Magenta (e, portanto, para a Gare du Nord) a cada 4 minutos durante o horário de pico.
A linha mais interconectada da Île-de-France
Com a implementação dessa oferta abrangente, o RER E torna-se a linha RER mais interconectada da Île-de-France, oferecendo conexões com as outras quatro linhas do RER, seis linhas de trem Transilien, dez linhas de metrô e quatro linhas de bonde*.
Linhas que conectam com a RER E: RER A, B, C e D. Trens H, J, K, L, P, U + TER e TGV para a Gare du Nord. Metrôs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14. Bondes T1, T2, T3b e T4
Com essa oferta completa, o RER E também possibilitará aliviar o congestionamento nas linhas RER A, B e D em Paris:
- Desaturação de 15% esperada para os passageiros do RER A no trecho mais movimentado desta linha, entre Châtelet – Les Halles e La Défense
- Desaturação de 12% esperada para passageiros do RER B e RER D, entre Paris Gare du Nord e Châtelet – Les Halles.
O número de passageiros do RER E deve quase dobrar (370.000 hoje, 600.000 esperados com a extensão até Nanterre-la-Folie e 700.000 durante a extensão até Mantes-La-Jolie).