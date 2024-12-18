Um novo RER na linha D
Após anos de trabalho necessário para adaptar a infraestrutura ferroviária, a linha D do RER está entrando em uma nova era de conforto e confiabilidade. Desde 18 de dezembro de 2024, os primeiros trens RER NG (Nova Geração) circulam na linha, melhorando significativamente a experiência de viagem dos usuários. Eventualmente, 148 trens RER NG irão equipar gradualmente a linha D.
148 trens NG do RER na linha D
Esses trens modernos, compostos por 7 carros, oferecem um ambiente mais agradável nos 194 km da rota, do norte ao sul da Île-de-France.
O RER NG, talvez você já tenha feito isso, na linha RER E. É um trem que pensou, tanto em termos de arquitetura geral quanto de design interno, em otimizar a capacidade e o fluxo de passageiros, além de oferecer uma capacidade adicional de 20% mais assentos do que a geração anterior de RER no RER D.
Com seu design completamente aberto, o RER NG é a primeira "boa" do RER (sem separação entre os vagões), que permite aos passageiros se espalhar e circular por todo o trem, evitando concentrações localizadas de passageiros, que atrasam o embarque e desembarque nas paradas.
Outra novidade projetada para otimizar o embarque e desembarque na estação: portas com aberturas largas de quase 2 metros.
Adaptação da linha e suas estações
Mas antes de receber esses novos trens, que são mais largos e pesados do que os trens que circulavam na linha até agora, a SNCF Réseau e a Gares & Connexions tiveram que passar por anos de trabalho de adaptação. Pontes de metal centenárias a serem reforçadas, instalações elétricas a serem repensadas, modernização de sinalização, garagens a serem equipadas... Mas também 36 estações que precisaram ser adaptadas à bitola dos novos trens.