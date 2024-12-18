Um novo RER na linha D

148 trens NG do RER na linha D

Esses trens modernos, compostos por 7 carros, oferecem um ambiente mais agradável nos 194 km da rota, do norte ao sul da Île-de-France.

O RER NG, talvez você já tenha feito isso, na linha RER E. É um trem que pensou, tanto em termos de arquitetura geral quanto de design interno, em otimizar a capacidade e o fluxo de passageiros, além de oferecer uma capacidade adicional de 20% mais assentos do que a geração anterior de RER no RER D.