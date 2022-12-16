RER NG: um primeiro trem longo chega ao Technicentre em Villeneuve Saint-Georges
Primeiro trem da RER NG no Technicentre em Villeneuve Saint-Charles para treinamento das equipes operacionais da SNCF.
Os primeiros trens RER NG em circulação desde o início do ano letivo de 2023
Uma vez concluída sua implantação, nada menos que 1,23 milhão de passageiros utilizarão o novo RER NG (para Nova Geração) nas linhas RER D e E , com a primeira inauguração em setembro de 2023 na linha E.
E para garantir que esses novos trens RER entrem em circulação sem problemas, os primeiros trens – dos 255 encomendados ou planejados – chegam ao Technicentre em Villeneuve Saint-Georges para serem manuseados pelo operador e para um período de treinamento das equipes operacionais.
O RER NG, um bloco de construção em um ambicioso projeto de modernização
Junto com os trens Île-de-France e Regio2N, o metrô MP14 (e amanhã o metrô MF19), o RER NG representa o esforço para modernizar e renovar o material rodante da rede Île-de-France realizado desde 2016 pela Île-de-France Mobilités.
Novos equipamentos que atendam a dois objetivos prioritários: melhorar a regularidade das linhas e o conforto diário dos passageiros.
O RER NG tem 225 trens encomendados, que serão divididos para sua operação entre as linhas E e D
RER Nova Geração, o que isso vai mudar?
Mais confortável, eficiente e seguro, o RER NG representa uma verdadeira transformação na qualidade e desempenho do transporte para todos os passageiros.
Quais são as diferenças com o RER atualmente em circulação?
O NG RER é mais confortável:
- Ar-condicionado e aquecimento que se adaptam em tempo real ao número de passageiros para condições de viagem agradáveis em todas as estações
- Iluminação moderna e forte para leitura ou trabalho confortável
- Múltiplas portas USB para carregar eletrônicos com facilidade
Acessível a todos:
- Portas de quase dois metros de largura para facilitar o embarque de um grande número de passageiros
- Piso reto adaptado para facilitar o movimento de pessoas com mobilidade reduzida
- Criação de áreas de recepção mais espaçosas para facilitar o movimento no trem
- Espaços dedicados para usuários de cadeira de rodas
- Sistema sonoro de assistência ao rastreamento de portas para pessoas com deficiência visual
- Aberturas nas portas para facilitar a entrada e saída das cadeiras de rodas
Moderno e comunicativo:
- Telas de informações em tempo real para informações claras e de fácil acesso para os passageiros em viagem
- Proteção de vídeo aprimorada para a segurança de todos
- Curvas contemporâneas e um interior colorido
Projetado de forma inteligente:
- Projetado especificamente para áreas densas, possui uma arquitetura interna aberta (sem separação entre os vagões) e dois andares, o que facilita a movimentação pelo trem e a busca de assentos com mais facilidade
- 4 salas diferentes para diferentes tipos de espera :
- Espaço baixo, confortável e prático
- Área de recepção, para viagens curtas ou alguns minutos de espera antes de parar
- Sala alta, luminosa e silenciosa
- Área de Usuários de Cadeiras de Rodas
Serão necessários mais alguns meses de paciência, durante os quais as equipes da SNCF, que operarão este trem, treinarão e treinarão, antes de poderem aproveitar o RER NG na linha RER E no início do ano letivo de 2023.
Modelagem do RER NG na estação antes do embarque dos passageiros.