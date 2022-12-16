RER NG: um primeiro trem longo chega ao Technicentre em Villeneuve Saint-Georges

Primeiro trem da RER NG no Technicentre em Villeneuve Saint-Georges para treinamento das equipes operacionais da SNCF.

Os primeiros trens RER NG em circulação desde o início do ano letivo de 2023

Uma vez concluída sua implantação, nada menos que 1,23 milhão de passageiros utilizarão o novo RER NG (para Nova Geração) nas linhas RER D e E , com a primeira inauguração em setembro de 2023 na linha E.

E para garantir que esses novos trens RER entrem em circulação sem problemas, os primeiros trens – dos 255 encomendados ou planejados – chegam ao Technicentre em Villeneuve Saint-Georges para serem manuseados pelo operador e para um período de treinamento das equipes operacionais.

O RER NG, um bloco de construção em um ambicioso projeto de modernização

 

Junto com os trens Île-de-France e Regio2N, o metrô MP14 (e amanhã o metrô MF19), o RER NG representa o esforço para modernizar e renovar o material rodante da rede Île-de-France realizado desde 2016 pela Île-de-France Mobilités.

Novos equipamentos que atendam a dois objetivos prioritários: melhorar a regularidade das linhas e o conforto diário dos passageiros.

O RER NG tem 255 trens encomendados que serão divididos para sua operação entre as linhas E e D

RER Nova Geração, o que isso vai mudar?

Mais confortável, eficiente e seguro, o RER NG representa uma verdadeira transformação na qualidade e desempenho do transporte para todos os passageiros.  

Quais são as diferenças com o RER atualmente em circulação?

O NG RER é mais confortável:

  • Ar-condicionado e aquecimento que se adaptam em tempo real ao número de passageiros para condições de viagem agradáveis em todas as estações
  • Iluminação moderna e forte para leitura ou trabalho confortável
  • Múltiplas portas USB para carregar eletrônicos com facilidade

Acessível a todos:

  • Portas de quase dois metros de largura para facilitar o embarque de um grande número de passageiros
  • Piso reto adaptado para facilitar o movimento de pessoas com mobilidade reduzida
  • Criação de áreas de recepção mais espaçosas para facilitar o movimento no trem
  • Espaços dedicados para usuários de cadeira de rodas
  • Sistema sonoro de assistência ao rastreamento de portas para pessoas com deficiência visual
  • Aberturas nas portas para facilitar a entrada e saída das cadeiras de rodas

Moderno e comunicativo:

  • Telas de informações em tempo real para informações claras e de fácil acesso para os passageiros em viagem
  • Proteção de vídeo aprimorada para a segurança de todos
  • Curvas contemporâneas e um interior colorido

Projetado de forma inteligente:

  • Projetado especificamente para áreas densas, possui uma arquitetura interna aberta (sem separação entre os vagões) e dois andares, o que facilita a movimentação pelo trem e a busca de assentos com mais facilidade
  • 4 salas diferentes para diferentes tipos de espera :
  1. Espaço baixo, confortável e prático
  2. Área de recepção, para viagens curtas ou alguns minutos de espera antes de parar
  3. Sala alta, luminosa e silenciosa
  4. Área de Usuários de Cadeiras de Rodas

Serão necessários mais alguns meses de paciência, durante os quais as equipes da SNCF, que operarão este trem, treinarão e treinarão, antes de poderem aproveitar o RER NG na linha RER E no início do ano letivo de 2023.

Modelagem do RER NG na estação antes do embarque dos passageiros.

