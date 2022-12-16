RER NG: um primeiro trem longo chega ao Technicentre em Villeneuve Saint-Georges

Os primeiros trens RER NG em circulação desde o início do ano letivo de 2023

Uma vez concluída sua implantação, nada menos que 1,23 milhão de passageiros utilizarão o novo RER NG (para Nova Geração) nas linhas RER D e E , com a primeira inauguração em setembro de 2023 na linha E.

E para garantir que esses novos trens RER entrem em circulação sem problemas, os primeiros trens – dos 255 encomendados ou planejados – chegam ao Technicentre em Villeneuve Saint-Georges para serem manuseados pelo operador e para um período de treinamento das equipes operacionais.

O RER NG, um bloco de construção em um ambicioso projeto de modernização

Junto com os trens Île-de-France e Regio2N, o metrô MP14 (e amanhã o metrô MF19), o RER NG representa o esforço para modernizar e renovar o material rodante da rede Île-de-France realizado desde 2016 pela Île-de-France Mobilités.

Novos equipamentos que atendam a dois objetivos prioritários: melhorar a regularidade das linhas e o conforto diário dos passageiros.