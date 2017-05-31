A rede de bondes continua sendo implantada na região de Île-de-France
Financiamento aprovado para o Bonde 12 Expresso entre Evry e Massy-Palaiseau
O futuro Tram 12 Express fortalecerá a rede de transporte público da região de Essonne. Aguardado com expectativa pelos cerca de 40.000 passageiros diários, este bonde atenderá 13 municípios do departamento entre Massy-Palaiseau e Evry. Ela conectará as linhas RER D, C e B em uma rota de 20 km.
Na terça-feira, 30 de maio de 2017, o Conselho do STIF aprovou o segundo acordo de financiamento para a construção do Tram 12 Express , no valor de €214,5 milhões. O Tram 12 Express está sendo construído como parte de um projeto de gerenciamento multiprojeto entre STIF, SNCF Mobilités e SNCF Réseau. A STIF financia o material rodante no valor de 120 milhões de euros. A infraestrutura é financiada pelo Estado, pela Região da Île-de-France e pelo Conselho Departamental de Essonne.
Extensão do Bonde 1 até Nanterre e Rueil-Malmaison
Atualmente em serviço entre Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles (92) e Noisy-le-Sec (93), o Bonde 1 é alvo de vários projetos de investimento: melhoria das condições operacionais, segurança e acessibilidade, bem como extensões da linha para leste e oeste.
Infográfico sobre o trajeto da extensão do Bonde 1 até Nanterre e Rueil-Malmaison. Os nomes das diferentes estações e as diferentes correspondências.
O projeto para estender o Bonde 1 para oeste entre Colombes (estação Gabriel Péri) e Rueil-Malmaison oferecerá novas possibilidades de ligação para passageiros às linhas existentes da rede: Bonde 2, RER A, linha L e futuro Metrô 15. Essa extensão incluirá 15 novas estações ao longo de 7,5 km, com um número estimado de 58.000 passageiros por dia nesse novo trecho.
O STIF acaba de votar os resultados da consulta pública realizada entre 7 de novembro de 2016 e 31 de janeiro de 2017. O custo total do investimento do projeto é estimado em cerca de €370 milhões.
O Bonde 13 Express estendido para o norte
Atualmente em construção ao sul, entre a Grande Ceinture Ouest e a RER A, uma extensão do Tram 13 Express para o norte tem sido objeto de estudos para conectar as estações Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture e Archères-Ville RER.
Após uma consulta pública inicial sobre uma rota ferroviária, uma rota urbana alternativa foi identificada para garantir uma conexão de qualidade com a estação Poissy RER. O Conselho do STIF aprovou o diagrama esquemático e o processo de inquérito de utilidade pública para este projeto de extensão do Expresso do Bonde 13 até Archères por um valor de 250 milhões de euros.