A rede de bondes continua sendo implantada na região de Île-de-France

Financiamento aprovado para o Bonde 12 Expresso entre Evry e Massy-Palaiseau

O futuro Tram 12 Express fortalecerá a rede de transporte público da região de Essonne. Aguardado com expectativa pelos cerca de 40.000 passageiros diários, este bonde atenderá 13 municípios do departamento entre Massy-Palaiseau e Evry. Ela conectará as linhas RER D, C e B em uma rota de 20 km.



Na terça-feira, 30 de maio de 2017, o Conselho do STIF aprovou o segundo acordo de financiamento para a construção do Tram 12 Express , no valor de €214,5 milhões. O Tram 12 Express está sendo construído como parte de um projeto de gerenciamento multiprojeto entre STIF, SNCF Mobilités e SNCF Réseau. A STIF financia o material rodante no valor de 120 milhões de euros. A infraestrutura é financiada pelo Estado, pela Região da Île-de-France e pelo Conselho Departamental de Essonne.