Respeito ao patrimônio histórico e ao meio ambiente pelas obras do expresso do Bonde 13
Um projeto ambientalmente amigável
O Bonde 13 atenderá 7 municípios nas Yvelines. O trabalho no Bonde 13 está sendo realizado de forma a respeitar o patrimônio histórico e natural. A organização do trabalho foi definida em consulta com diversos interessados para preservar os locais classificados localizados ao longo do trajeto da linha e limitar o impacto no ambiente florestal tanto quanto possível:
- autoridades locais,
- os administradores dos Châteaux de Saint-Germain-en-Laye e Versalhes,
- o Escritório Nacional de Florestas,
- todos os serviços estatais responsáveis pelo patrimônio, florestas e meio ambiente: Arquiteto dos Edifícios da França, Direção Regional e Interdepartamental de Agricultura, Alimentação e Silvicultura, etc.
Um projeto que cumpre as regulamentações
Île-de-France Mobilités (ex-STIF) obteve todas as autorizações necessárias para iniciar o trabalho:
- Declaração de utilidade pública com opinião favorável do comissário investigador
- Permissão de desmatamento emitida pela prefeitura com alto nível de substituição: 4m² plantados para corte de 1m²
- Opinião unanimemente favorável da Comissão Nacional de Monumentos Históricos
Um projeto integrado a um patrimônio excepcional
A linha de bonde não é visível ou é muito pouco visível dos castelos de Saint-Germain e Versailles. A vista de e para o Château de Saint-Germain está preservada. Os alinhamentos das árvores não são modificados dentro do perímetro de 500 metros próximo ao Château e são completamente recriados além disso.
Um nível muito elevado de integração paisagística foi respeitado com o desenvolvimento cuidadoso da plataforma do bonde e das estações ao redor do castelo: recobrimento da plataforma, materiais de alta qualidade para a estação, criação de montes plantados no local do estacionamento e oficina de manutenção, entre outros.
Um projeto 400% ecológico
A área florestal utilizada pelo projeto é compensada pelo menos 4 vezes por meio de plantio de árvores e obras de melhoramento florestal. Esse volume de compensação foi decidido pelo Estado em acordo com a Île-de-France Mobilités. Essa é uma taxa particularmente alta para a Île-de-France.
Os cortes de árvores realizados em Saint-Germain-en-Laye serão compensados o mais de perto possível na floresta de Saint-Germain. Île-de-France Mobilités propôs vários locais ao Estado, incluindo a Plaine de la Jonction, que possibilitaria recriar uma ligação entre a floresta de Saint-Germain e a floresta de Marly. Árvores também serão replantadas ao longo da plataforma do bonde.
Em Saint-Cyr-l'École e Versalhes, o corte de árvores será compensado parcialmente no local, até pelo menos um hectare, e em outro, cuja localização ainda não foi decidida. De fato, várias avenidas são alvo de estudos aprofundados, incluindo o plantio no planalto de Satory, próximo à estação Saint-Cyr RER.
Um projeto essencial para combater a poluição e os engarrafamentos
O expresso Tram 13 atenderá 7 municípios nas Yvelines. Fortalecerá a rede de transporte público do departamento ao conectar diretamente as áreas de moradia e emprego do setor, para facilitar a mobilidade dos habitantes e funcionários do departamento. Essa nova linha beneficiará 21.000 passageiros por dia e 40.000 passageiros uma vez estendidos até Poissy e Achères.
A interconexão com o RER A em Saint-Germain-en-Laye é essencial para oferecer uma oferta de transporte eficiente conectada à rede existente. Também é no trecho final da chegada ao Saint-Germain RER que está planejada a carga máxima do bonde.
O Tram 13 expresso reduzirá o tráfego rodoviário entre o norte e o sul do departamento de Yvelines ao oferecer uma alternativa eficiente, rápida e confortável ao carro.