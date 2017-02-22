Respeito ao patrimônio histórico e ao meio ambiente pelas obras do expresso do Bonde 13

Um projeto 400% ecológico

A área florestal utilizada pelo projeto é compensada pelo menos 4 vezes por meio de plantio de árvores e obras de melhoramento florestal. Esse volume de compensação foi decidido pelo Estado em acordo com a Île-de-France Mobilités. Essa é uma taxa particularmente alta para a Île-de-France.

Os cortes de árvores realizados em Saint-Germain-en-Laye serão compensados o mais de perto possível na floresta de Saint-Germain. Île-de-France Mobilités propôs vários locais ao Estado, incluindo a Plaine de la Jonction, que possibilitaria recriar uma ligação entre a floresta de Saint-Germain e a floresta de Marly. Árvores também serão replantadas ao longo da plataforma do bonde.

Em Saint-Cyr-l'École e Versalhes, o corte de árvores será compensado parcialmente no local, até pelo menos um hectare, e em outro, cuja localização ainda não foi decidida. De fato, várias avenidas são alvo de estudos aprofundados, incluindo o plantio no planalto de Satory, próximo à estação Saint-Cyr RER.