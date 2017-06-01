Revolução do transporte: 75% dos trens encomendados

Um reforço para 13 linhas

Dos 158 trens entregues, 88 foram renovados e 70 são novos. Eles operam nas linhas A (34 trens novos), C (76 trens renovados), H (6 trens novos), K (16 trens novos), J e L (14 trens novos) e U (6 trens reformados).

Os 83 trens encomendados em 30 de maio por um valor de €1,1 bilhão são destinados às linhas N e D. Fabricados pela Bombardier em Crespin, na região de Hauts-de-France, esses "Regio2Ns" entrarão em operação a partir de 2019. Em 2021, todos os trens que circularão na linha N serão do mesmo modelo.

"Esse novo pedido da Regio2N faz parte da revolução do transporte à qual me comprometi há mais de um ano e meio e que visa em particular substituir ou renovar mais de 700 trens em cinco anos", explicou Valérie Pécresse. "Esses investimentos massivos são essenciais para melhorar a regularidade de nossas linhas de trem e o conforto diário dos passageiros de Île-de-France", acrescentou.

Esse pedido é adicional ao pedido recente de 42 trens Regio2N para a linha R (Gare-de-Lyon – Montargis). Esses trens estão programados para entrar em serviço a partir de janeiro de 2018.