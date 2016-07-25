Conecte-se ao HAPI a partir das telas sensíveis ao toque dos abrigos da Cidade de Paris
Por 1 ano em 100 telas sensíveis ao toque, o aplicativo será de acesso livre e permitirá que os viajantes descubram, em inglês ou francês, a herança da região da Île-de-France.
Nas telas sensíveis ao toque dos abrigos de passageiros, o HAPI oferece duas opções de navegação para descobrir a Île-de-France.
- "Ao meu redor" para se geolocalizar e localizar os locais mais bonitos por perto
- "Au fil de mes envies" para encontrar ideias para passeios, natureza ou cultura, na Île-de-France e aprender mais sobre sua história.
Com a ajuda de um código QR, o viajante também pode baixar o itinerário proposto pelo aplicativo Vianavigo da Île-de-France Mobilités (antigo STIF).
Do Musée des Arts Forains em Bercy ao parque Batignolles-Martin Luther King em Porte de Clichy, passando pela Cité des Sciences em Rosa Parks, ou pelo Musée de la Gendarmerie em Melun, a Île-de-France está repleta de locais culturais, históricos ou simplesmente de lazer.
O HAPI é um aplicativo que permite descobrir todo o patrimônio da Île-de-France ao alcance de trem e encontrar seu roteiro para alcançar os locais mais bonitos conforme seus desejos. Castelos, monumentos, museus ou casas de artistas, parques e florestas... Em poucos cliques, o aplicativo permite que você viaje no espaço e no tempo com mais de 700 contos históricos curtos, para ler ou ouvir.
