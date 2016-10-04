Se locomover à noite de transporte público
De 2 a 3 milhões de viagens à noite na Île-de-France
1,8 milhão de viagens são feitas todas as noites de segunda a quinta-feira, pouco mais de 2 milhões às sextas-feiras e mais de 3 milhões aos sábados.
- As viagens à noite representam entre 5 e 9% das viagens diárias.
- Durante a semana, quase três quartos das viagens noturnas são feitas no final da noite, das 21h à meia-noite.
- 60% deles viajam à noite fora de Paris.
- Lazer: o primeiro motivo para viajar à noite
- Mais viagens de lazer em Paris, relacionadas ao trabalho nos subúrbios
- Viagens mais longas à noite do que durante o dia (de 6,4 a 7,3 km dependendo da noite, em comparação com 4,4 a 5 km em média durante o dia inteiro).
- As viagens à noite são feitas principalmente por homens, exceto nos fins de semana.
- Mais da metade das viagens noturnas são feitas de carro e de veículos motorizados.
Qual é a oferta de transporte à noite para os moradores de Île-de-France?
- As linhas de trem e metrô operam durante todo o ano, das 5:00 à 01:00 da manhã nos dias úteis e até as 14:00 aos sábados no metrô.
- A rede de ônibus noturnos de Île-de-France, o Noctilien, agora conta com 48 linhas que operam das 0h30 às 5h30.
- Uma oferta de transporte noturno para a véspera de Ano Novo em 31 de dezembro, a Fête de la Musique e para certos eventos como a final da UEFA EURO 2016.
Perspectivas para melhorar a oferta de transporte noturno
Este estudo conclui que a necessidade de transporte público por modo pesado (trem, metrô) não está comprovada, e faz propostas para melhorar a oferta noturna da Noctilien, estudar o transporte público de metrô à noite apenas em certas noites específicas, e fortalecer a articulação entre ofertas alternativas e paradas de transporte público noturno.
Infográfico: Transporte noturno na Île-de-France. Quem viaja à noite na Île-de-France e por quê? Isso? Parisienses e residentes da Île-de-France entre 24 e 35 anos são os que mais viajam à noite. Homens 60%, mulheres 40%. Por que de segunda a quinta-feira 27%, sábado 80%. Quando? entre 21h e 00h.
Este estudo baseia-se em parte em dados coletados pelo OMNIL, o observatório de mobilidade da Île-de-France. Este estudo também apresenta várias áreas de trabalho para melhorar as viagens noturnas por toda a região.