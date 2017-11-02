Facilitar a locomoção com o Smart Navigo
NAVIGO: um pacote de serviços inovadores no seu bolso
O espaço pessoal no Navigo.fr agora facilita todos os procedimentos online. Desde junho de 2016 (implementação do atendimento ao cliente online), mais de 472.000 contas de clientes Navigo foram criadas.
Novos passes adaptados: A Île-de-France Mobilités oferecerá novos passes Navigo Day a partir de 1º de janeiro de 2018 para atender às necessidades ocasionais e esperadas de viajantes diários ou ocasionais.
Saiba mais sobre o Smart Navigo
Infográfico: Novos serviços para o Navigo inteligente. Estação de pagamento Navigo 2019-2021. Cobre os pacotes mais vantajosos de acordo com as viagens do mês. Fim de um pacote em 2016, novo serviço online Navigo, renovação ou suspensão do pacote, certificado para reembolsar o empregador, alteração dos dados bancários.