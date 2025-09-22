Regra de segurança no bonde: 6 segundos que podem mudar tudo
Porque você está com pressa, está acostumado a fazer a mesma viagem todos os dias, sua cabeça está em outro lugar ou seu nariz grudado no telefone: você acaba não prestando mais atenção.
Mas um olhar faz toda a diferença. Por você, sua segurança, assim como a dos outros, e para os motoristas de bonde que, todos os dias, precisam estar ainda mais vigilantes, para aqueles que não a possuem.
Um pequeno gesto que faz toda a diferença
Na Île-de-France, a taxa de incidentes de bonde é inferior à média nacional*, apesar da importância da rede, que por si só representa 31% das viagens de bonde em toda a França. No entanto, incidentes persistem nas linhas de bonde de Île-de-France.
Em 2024, 84% dos incidentes graves não envolveram carros, mas sistematicamente pedestres, patinetes ou ciclistas, não respeitando semáforos ou não dedicando tempo para olhar antes de atravessar.
Tramway, um gigante com um coração de ferro
Estamos acostumados a vê-la passar, a conviver com ela entre carros, bicicletas, patinetes e os movimentos da cidade. Talvez um pouco acostumado demais.
Silencioso, mais lento que um metrô ou trem (com seu cruzeiro de 40 km/h) e circulando em uma faixa reservada, ao contrário dos ônibus, o bonde é (erroneamente) considerado inofensivo.
Uma capital de simpatia que prega peças nele, porque bondes são colossos metálicos pesando várias toneladas, que podem, em caso de colisão com uma passagem de pedestres ou um ciclista descuidado, causar danos muito grandes.
6 Segundos: Uma Nova Campanha de Segurança de Bondes para Conscientizar os Passageiros
Seis segundos é o tempo que um bonde leva para parar depois que o freio de emergência é acionado pelo motorista.
Seis segundos, para Laetitia, Frédéric ou Cyril, condutores de bonde na Île-de-France, são tanto muito curtos quanto muito longos.
Todos os dias, os motoristas devem antecipar o comportamento dos usuários para evitar acidentes na rede da Île-de-France. Incidentes evitáveis.
Esses 6 segundos são os que separam uma jornada comum de um acidente evitável. Para sua segurança e a de todos, fique atento aos bondes.
Um olhar, um segundo de atenção, é tudo o que todos precisam para chegarem em segurança. Juntos, vamos tornar nossos passeios de bonde uma experiência sem estresse e sem incidentes.
* A média em 2024 em Île-de-France é de 0,23 incidentes por 10.000 km. A média nacional é 0,3.