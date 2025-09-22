Regra de segurança no bonde: 6 segundos que podem mudar tudo

Porque você está com pressa, está acostumado a fazer a mesma viagem todos os dias, sua cabeça está em outro lugar ou seu nariz grudado no telefone: você acaba não prestando mais atenção.

Mas um olhar faz toda a diferença. Por você, sua segurança, assim como a dos outros, e para os motoristas de bonde que, todos os dias, precisam estar ainda mais vigilantes, para aqueles que não a possuem.