Um site para descobrir tudo o que você precisa saber sobre planos de mobilidade
O plano de mobilidade
Implementar um plano de mobilidade, anteriormente chamado de plano corporativo de viagem, consiste em adotar práticas de mobilidade sustentável para viagens relacionadas à atividade da empresa (funcionários, clientes, visitantes, etc.).
Ao incentivar viagens mais ambientalmente amigáveis, seguras e menos caras, e ao reduzir a necessidade de viajar sempre que possível, o plano de mobilidade contribui para melhorar a produtividade da empresa e a qualidade de vida de seus funcionários, e, portanto, sua competitividade.
O objetivo de um plano de mobilidade é reunir todas as partes interessadas envolvidas para desenvolver ações conjuntas. As empresas podem adaptar a organização do trabalho (horários mais flexíveis, escritórios temporários, teletrabalho, agrupamento de locais, etc.) e as práticas de viagem (carona, serviços de bicicleta, etc.). As autoridades locais podem apoiar empresas organizando ônibus, bicicletas ou pedestres. A Île-de-France Mobilités intervém adaptando a oferta de transporte às necessidades em mudança e oferecendo novos serviços (instalações de estacionamento e passeio, armários Véligo, etc.).
O objetivo também é aumentar a conscientização dos funcionários sobre os desafios das viagens por meio de uma animação de longo prazo do plano de mobilidade. De fato, para permitir uma mudança significativa no comportamento, é essencial manter a dinâmica dos planos de mobilidade ao longo do tempo.
Quase 12 milhões de viagens relacionadas a trabalho são feitas diariamente por moradores de Île-de-France. Eles representam uma parte significativa do uso das estradas e do transporte público, especialmente durante o horário de pico.
Essas viagens, portanto, são um grande desafio para a Île-de-France Mobilités, que, como autoridade organizadora da mobilidade sustentável, trabalha para facilitar as viagens para todas as necessidades dos viajantes.
Para que servem? Otimize viagens de negócios e melhore a qualidade de vida. Quem está preocupado? 7.000 empresas e 1.000 administrações na Île-de-France. Quem se beneficia? Empregados (empregadores, empregados, visitantes), Territórios, autoridades locais
Como enviar seu plano de mobilidade?
A Île-de-France Mobilités abriu um site dedicado à declaração de planos de mobilidade: www.plansdemobilite-iledefrance.fr. Tudo o que cada empresa precisa fazer é criar uma conta e enviar seu plano de mobilidade pelo formulário online.
Este site também fornece informações sobre obrigações regulatórias, bem como informações práticas sobre como elaborar um plano de mobilidade. Um FAQ é atualizado regularmente e perguntas podem ser feitas diretamente às equipes do Île-de-France Mobilités.
A rede Pro'Mobilité para apoiar empresas diariamente
A Pro'Mobilité é uma rede de atores na região da Île-de-France que ajuda a implementar planos de mobilidade na região da Île-de-France. Essa rede oferece às empresas um site www.promobilite.fr que fornece informações e ferramentas metodológicas (modelos de especificações, questionários de pesquisa, etc.). A rede promove soluções inovadoras, abordagens já implementadas com sucesso e facilita a troca de experiências.
As empresas também podem entrar em contato com consultores de mobilidade da rede Pro'Mobile. Esses consultores, espalhados pela região, apoiam e orientam as empresas durante o desenvolvimento de seus planos de mobilidade: definição de objetivos, orçamento, monitoramento de longo prazo para garantir a sustentabilidade de boas iniciativas, etc. Eles também fornecem informações sobre qualquer financiamento disponível da ADEME e da Região da Île-de-France. Os dados de contato dos consultores estão disponíveis no site da Pro'Mobile.