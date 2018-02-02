Um site para descobrir tudo o que você precisa saber sobre planos de mobilidade

O plano de mobilidade

Implementar um plano de mobilidade, anteriormente chamado de plano corporativo de viagem, consiste em adotar práticas de mobilidade sustentável para viagens relacionadas à atividade da empresa (funcionários, clientes, visitantes, etc.).

Ao incentivar viagens mais ambientalmente amigáveis, seguras e menos caras, e ao reduzir a necessidade de viajar sempre que possível, o plano de mobilidade contribui para melhorar a produtividade da empresa e a qualidade de vida de seus funcionários, e, portanto, sua competitividade.

O objetivo de um plano de mobilidade é reunir todas as partes interessadas envolvidas para desenvolver ações conjuntas. As empresas podem adaptar a organização do trabalho (horários mais flexíveis, escritórios temporários, teletrabalho, agrupamento de locais, etc.) e as práticas de viagem (carona, serviços de bicicleta, etc.). As autoridades locais podem apoiar empresas organizando ônibus, bicicletas ou pedestres. A Île-de-France Mobilités intervém adaptando a oferta de transporte às necessidades em mudança e oferecendo novos serviços (instalações de estacionamento e passeio, armários Véligo, etc.).

O objetivo também é aumentar a conscientização dos funcionários sobre os desafios das viagens por meio de uma animação de longo prazo do plano de mobilidade. De fato, para permitir uma mudança significativa no comportamento, é essencial manter a dinâmica dos planos de mobilidade ao longo do tempo.

Quase 12 milhões de viagens relacionadas a trabalho são feitas diariamente por moradores de Île-de-France. Eles representam uma parte significativa do uso das estradas e do transporte público, especialmente durante o horário de pico.

Essas viagens, portanto, são um grande desafio para a Île-de-France Mobilités, que, como autoridade organizadora da mobilidade sustentável, trabalha para facilitar as viagens para todas as necessidades dos viajantes.