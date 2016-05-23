Perguntas e Respostas sobre serviços digitais para viajantes e Smart Navigo

O programa digital da Île-de-France Mobilités é um plano de ação ambicioso para desenvolver serviços digitais para os passageiros, a fim de facilitar e melhorar suas viagens no transporte para a Île-de-France e suas viagens na Île-de-France.

Passo a passo, esse plano possibilitará a criação de serviços úteis e inovadores que melhorem a capacidade de todos os passageiros de escolher modos de viagem sustentáveis adaptados às suas necessidades: novos serviços de informação; novos serviços de bilhetagem; desenvolvimento de Dados Abertos; melhoria da mobilidade regional por meio de um melhor conhecimento das necessidades das viagens multimodais dos viajantes (carona, ciclismo, táxis VTC,...)

