Smart Navigo: novos serviços inovadores e sem precedentes

A revolução digital no transporte público também é a transformação do uso do Passe Navigo e a gradual desmaterialização dos bilhetes de transporte. O Navigo Pass está se tornando um suporte universal para a intermodalidade para facilitar a vida diária dos moradores de Île-de-France e reúne cada vez mais soluções de viagem no mesmo meio. Após os serviços de aluguel de bicicletas self-service (Vélib', Cristolib, VélO2) e o estacionamento seguro do Véligo, todos os assinantes do Navigo também puderam integrar uma assinatura Autolib' ao cartão desde 2017.