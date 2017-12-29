Smart Navigo: novos serviços inovadores e sem precedentes
Por isso, Valérie Pécresse decidiu lançar a iniciativa "Smart Navigo" em junho de 2016, implementando uma variedade de serviços digitais inovadores para apoiar a mobilidade dos residentes de Île-de-France. A Vianavigo vem participando dessa abordagem desde 2017 com novos recursos, tanto no site quanto no aplicativo, adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, ciclistas e entusiastas de caronas, algo inédito na França.
App Smart Navigo com detalhes das rotas
A revolução digital no transporte público também é a transformação do uso do Passe Navigo e a gradual desmaterialização dos bilhetes de transporte. O Navigo Pass está se tornando um suporte universal para a intermodalidade para facilitar a vida diária dos moradores de Île-de-France e reúne cada vez mais soluções de viagem no mesmo meio. Após os serviços de aluguel de bicicletas self-service (Vélib', Cristolib, VélO2) e o estacionamento seguro do Véligo, todos os assinantes do Navigo também puderam integrar uma assinatura Autolib' ao cartão desde 2017.
Esse desenvolvimento digital a serviço da vida diária dos passageiros em breve permitirá que eles simplesmente usem o smartphone para comprar a passagem e passar pelos portões de validação. Essa inovação está no cerne do programa de modernização da bilhetagem para simplificar o uso do transporte público. Será tema de um experimento na segunda metade de 2018.