A Société du Grand Paris, em acordo com a Île-de-France Mobilités, nomeou Alstom para fornecer o material rodante das linhas 15, 16 e 17 do Grand Paris Express

Uma nova experiência de viajar de transporte público

Os novos metrôs das linhas 15, 16 e 17 estão abertos ao longo de todo o comprimento dos trens, proporcionando aos passageiros uma sensação de convivialidade, espaço e conforto. Graças às 3 portas largas de cada lado, elas permitem grande fluidez nas entradas e saídas, além de facilitar a movimentação dos passageiros durante as viagens. O equipamento foi projetado para proporcionar um alto nível de conforto, graças especialmente ao ar-condicionado, iluminação e assentos. Também oferecerá conectividade aos passageiros, graças a tomadas USB para carregamento de celulares. Por fim, a estrutura final oferecerá uma abertura panorâmica com um para-brisa largo.

Os novos metrôs nas linhas 15, 16 e 17 garantirão os mais altos níveis de disponibilidade, confiabilidade e segurança. Cada trem poderá transportar até 500 passageiros na versão de 3 carros (54 metros), e até 1.000 passageiros na versão de 6 carros (108 metros). Atenção especial é dada à otimização da manutenção. O sistema de diagnóstico a bordo fornecerá informações sobre o estado dos equipamentos do trem e dará ao pessoal de manutenção uma visão completa do estado da frota, facilitando o planejamento de tarefas corretivas e preditivas de manutenção entre dois departamentos comerciais.

Diversas inovações garantirão o desempenho ambiental desse novo equipamento, um ativo inegável para a operação. Os conversores de tração e auxiliares se beneficiarão das tecnologias mais recentes para garantir que o consumo de energia seja otimizado. Atenção especial é dada às emissões de ruído, vibrações e emissões atmosféricas. A minimização das emissões de partículas de freio será alcançada por meio da frenagem elétrica até velocidades muito baixas, limitando assim o uso de discos de freio. Além disso, a recuperação da energia de frenagem contribuirá para a recarga das baterias ou para o fornecimento de energia para a rede elétrica geral. Por fim, a taxa de reciclabilidade é superior a 96%, e a taxa de recuperação do trem, de acordo com os padrões europeus vigentes, é superior a 98%.

Para realizar este grande projeto, um total de 350 funcionários da Alstom na França trabalharão nele, incluindo 150 engenheiros experientes. Mais de 1150 empregos serão garantidos na França no setor ferroviário francês graças a este projeto. Seis unidades francesas projetarão e fabricarão esse novo equipamento. O local Valenciennes Petite-Forêt será responsável pela gestão de projetos, estudos, desenvolvimento, produção, montagem e validação dos trens. Outros cinco locais da Alstom na França desenvolverão e produzirão os componentes: Le Creusot para os bogies, Ornans para os motores, Tarbes para os sistemas de tração, Villeurbanne para a eletrônica a bordo e o sistema de manutenção remota, e Saint Ouen para o projeto.