O STIF aciona o pacote "antipoluição" a partir de quinta-feira

Um ticket especial para combater a poluição

A persistência dessa concentração de ozônio na atmosfera da Île-de-France se deve especialmente às altas temperaturas experimentadas nos últimos dias. A pedido de Valérie Pécresse, presidente do STIF e da Região Île-de-France, o STIF está implementando, na quinta-feira, 22 de junho, o pacote "antipoluição" para todas as zonas, criado no início do ano, com uma taxa de incentivo de €3,80.



O objetivo desse novo ingresso de transporte é incentivar os moradores de Île-de-France a deixarem seus veículos na garagem e favorecer o transporte público, que é menos poluente.



O custo dessa medida é estimado em 500.000 euros por dia.