T Zen 4 e T Zen 5, os primeiros ônibus 100% elétricos de 24 metros na Île-de-France
24 metros de comprimento, dois foles, quase sem ruído porque são 100% elétricos, recarregados diretamente pelo contato com o solo (nos terminais e em algumas estações intermediárias), mais rápidos porque estão quase inteiramente em faixas dedicadas e sempre têm prioridade nos cruzamentos de semáforos : este é o documento de identidade dos novos ônibus T Zen 4 e T Zen 5 que em breve irão de Viry-Châtillon a Corbeil-Essonne, e de Paris 13th até Choisy-le-Roi.
Mais espaçoso, mais silencioso, mais rápido, totalmente acessível e realmente confortável
Os T Zen 4 e T Zen 5 serão os primeiros ônibus 100% elétricos na região da Île-de-France a serem tão grandes: 24 metros de comprimento!
Com seu próprio corredor de tráfego na maior parte do trajeto, com prioridade nos semáforos, eles poderão transportar pelo menos 140 passageiros cada (em comparação com 70 para um ônibus convencional e 100 para um ônibus articulado de 18 metros) em condições ideais de conforto e modernidade: espaço, luz, ar-condicionado, Vigilância por vídeo, informações visuais e áudio de passageiros em tempo real.
100% acessível
Os ônibus das linhas T Zen 4 e 5 também estarão totalmente acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida (PRM), graças às suas largas portas deslizantes e ao piso baixo integrado, que facilitará a entrada e descida dos passageiros na estação, bem como a circulação dentro dos ônibus.
A construção dos T Zen 4 e 5 é votada!
A Île-de-France Mobilités selecionou a oferta do consórcio VAN HOOL / KIEPE ELECTRIC GmbH / ALSTOM TRANSPORT SA para a construção dos novos ônibus TZEN 4 e TZEN 5. Essa escolha foi validada pelo Comitê de Licitação, que foi votado na reunião do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 11 de outubro de 2021.