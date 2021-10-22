T Zen 4 e T Zen 5, os primeiros ônibus 100% elétricos de 24 metros na Île-de-France

Mais espaçoso, mais silencioso, mais rápido, totalmente acessível e realmente confortável

Os T Zen 4 e T Zen 5 serão os primeiros ônibus 100% elétricos na região da Île-de-France a serem tão grandes: 24 metros de comprimento!

Com seu próprio corredor de tráfego na maior parte do trajeto, com prioridade nos semáforos, eles poderão transportar pelo menos 140 passageiros cada (em comparação com 70 para um ônibus convencional e 100 para um ônibus articulado de 18 metros) em condições ideais de conforto e modernidade: espaço, luz, ar-condicionado, Vigilância por vídeo, informações visuais e áudio de passageiros em tempo real.