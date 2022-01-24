T1: descubra o rosto do seu futuro bonde

Viagens mais confortáveis e acessíveis na linha T1

A linha T1 é a linha de bonde mais antiga atualmente em operação na Île-de-France. Com esses novos bondes, viajar de Asnières Quatre Route até Noisy le Sec (e amanhã, para Val de Fontenay) será mais confortável para todos.

Portas mais largas, acessibilidade aprimorada

Permitindo um aumento de 15% na capacidade de transporte, esses novos bondes serão equipados com seis portas duplas de 1,30m de cada lado, incluindo nas extremidades, para facilitar o embarque e desembarque dos passageiros, além de facilitar o acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

Mais conforto e segurança, para todos

Para o conforto dos passageiros: ar-condicionado, informações dinâmicas e detalhadas de som e vídeo, tomadas USB para carregar celulares ou iluminação 100% LED para melhorar a atmosfera da viagem. E, claro, proteção por vídeo.