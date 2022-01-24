T1: descubra o rosto do seu futuro bonde
Com mais de 12.500 votos, a escolha do rosto do futuro bonde da linha T1 mobilizou você! Após 15 dias, a eleição terminou na sexta-feira, 21 de janeiro. E o design vencedor é...
Design 2!
Ao votar neste projeto n°2, você escolheu um bonde que se apresenta como um elo luminoso, tanto entre os territórios que atravessa quanto por pertencer à rede Île-de-France Mobilités, com uma assinatura em tons de azul.
Viagens mais confortáveis e acessíveis na linha T1
A linha T1 é a linha de bonde mais antiga atualmente em operação na Île-de-France. Com esses novos bondes, viajar de Asnières Quatre Route até Noisy le Sec (e amanhã, para Val de Fontenay) será mais confortável para todos.
Portas mais largas, acessibilidade aprimorada
Permitindo um aumento de 15% na capacidade de transporte, esses novos bondes serão equipados com seis portas duplas de 1,30m de cada lado, incluindo nas extremidades, para facilitar o embarque e desembarque dos passageiros, além de facilitar o acesso para pessoas com mobilidade reduzida.
Mais conforto e segurança, para todos
Para o conforto dos passageiros: ar-condicionado, informações dinâmicas e detalhadas de som e vídeo, tomadas USB para carregar celulares ou iluminação 100% LED para melhorar a atmosfera da viagem. E, claro, proteção por vídeo.
Um bonde de alto desempenho e mais sustentável
95% reciclável, 99% recuperável, equipado com frenagem elétrica de alto desempenho, este bonde também será equipado com um motor que permitirá reduzir seu consumo de energia em pelo menos 30% em comparação com os equipamentos atuais.
Além disso, esses trens serão equipados com um sistema a bordo para contar passageiros pelo fluxo, a fim de medir o número de passageiros na linha T1 com mais precisão e, assim, melhorar o serviço prestado.