Mesa redonda de 2017: Que financiamento sustentável e inovador para o transporte público na região da Île-de-France?

Apresentação dos palestrantes e o contexto:

Valérie Pécresse: Presidente da Região da Île-de-France e do Conselho da União dos Transportes da Île-de-France

Stéphane Beaudet: Vice-Presidente da Região da Île-de-France responsável pelo transporte

Jasmine Camara: Presidente da Comissão Econômica e de Preços do Sindicato de Transportes da Île-de-France

Yves Crozet: Professor na Universidade de Lyon-II

Jean Paul Bailly: Ex-CEO da La Poste e da RATP

Fabien Leurent: Professor École des Ponts

Marc Pélissier: Presidente da AUT Île-de-France

Didier Kling: Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Paris Île-de-France

Jacques Mellon: escritório de design 2b2p

Todas as despesas de transporte contratadas ou aprovadas pela Île-de-France Mobilités (contrato operacional, transporte escolar, PRM, taxa IFER, PRM, taxa da Réseau da IFER, SNCF, etc.) representam mais de 90% das despesas operacionais da Île-de-France Mobilités (dados de 2016).

A receita operacional da Île-de-France Mobilités é composta principalmente pelo pagamento de assistência pública no transporte (dados de 2016). Além disso, as receitas arrecadadas dos usuários também contribuem significativamente para o financiamento do transporte na região da Île-de-France.

O transporte continua sendo um serviço público estruturalmente deficitário, exigindo financiamento das autoridades locais e da mobilização da VT, além das receitas arrecadadas dos usuários pelos transportadores.

Nos próximos anos, a Île-de-France Mobilités enfrentará grandes desafios que colocarão em dúvida os saldos financeiros atuais. Essas questões estão nas áreas de investimento e exploração.

Em termos de investimento, a necessidade de financiamento da Île-de-France Mobilités para o período 2017/2030 é de €1,5 bilhão por ano.

Como resultado da nova oferta e do Grand Paris Express, as despesas operacionais serão de €1,8 bilhão por ano até 2030, acima do nível atual.