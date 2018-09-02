SMS de ingressos

Telefone na mão apresentando um SMS
Lembrete dos outros experimentos:

  • Validação de Telefone (NFC)
  • Navigo Liberté + (a cada mês, o usuário é debitado pelo número de viagens que realizou)
  • Navigo Easy (cartão no qual você pode recarregar os livros de ingressos)

Uma modernização da venda de bilhetes necessária para facilitar a vida dos moradores de Île-de-France

  • Disponível para o maior número possível de pessoas: tecnologia de SMS aberta a um público muito amplo, tudo o que você precisa é de um celular, mesmo que seja muito antigo
  • Prático: Não precisa de troco
  • Economia de tempo: Comprar a passagem de embarque do motorista leva muito mais tempo do que carimbar sua passagem. Essa operação também atrasa todos os passageiros do ônibus, já que o motorista não pode se dedicar durante esse tempo à sua missão principal, que é dirigir o ônibus. É difícil para ele conferir as passagens dos outros passageiros.
  • Combater fraudes: Remove a desculpa da falta de troco para os fraudadores e permite que o motorista permaneça focado em verificar as passagens de todos os passageiros que embarcam no ônibus.

Um serviço fácil de usar

Apenas 3 etapas:

  • Antes de embarcar no ônibus: O usuário envia o nome da rede (por exemplo, TICE em Evry) para 93100 por SMS. Este SMS é cobrado por €2, o mesmo preço das passagens compradas a bordo dos ônibus. É válido por 1 hora a partir do envio do SMS para uma viagem sem conexão. O serviço está disponível nas redes Orange, SFR, Bouygues e Free.
  • Recebimento do ticket: Uma vez que o código é enviado, o usuário recebe um ticket completo de volta no celular.
  • Ao embarcar no ônibus: O usuário apresenta seu bilhete por telefone ao motorista.

Lista de redes que oferecem o serviço de SMS de bilhetes

  • VALBUS: todas as linhas da rede VALBUS da CARS LACROIX
  • VALOISE: todas as linhas da rede VALOISE de CARS LACROIX
  • PHEBUS: todas as linhas da rede PHEBUS de KEOLIS VERSALHES
  • EXP34: a linha expressa 34 da rede Seine-et-Marne Express da TRANSDEV
  • CTBT: todas as linhas da rede TICE, exceto as linhas 510 e 510P
  • FILEO: todas as linhas da rede FILEO
  • CEOBUS: linhas 9507, 9516 e 9517 da rede VALLEE DE L'OISE da CEOBUS
  • PARISIS: todas as linhas da rede PARISIS da CARS LACROIX
Infográfico: Mapa das redes que oferecem o serviço de ingressos SMS
Pontos de interesse físico das redes de ônibus dos subúrbios externos experimentam o sistema de bilhetes SMS para embarque desde 1º de setembro de 2018.