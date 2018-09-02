SMS de ingressos
Lembrete dos outros experimentos:
- Validação de Telefone (NFC)
- Navigo Liberté + (a cada mês, o usuário é debitado pelo número de viagens que realizou)
- Navigo Easy (cartão no qual você pode recarregar os livros de ingressos)
Uma modernização da venda de bilhetes necessária para facilitar a vida dos moradores de Île-de-France
- Disponível para o maior número possível de pessoas: tecnologia de SMS aberta a um público muito amplo, tudo o que você precisa é de um celular, mesmo que seja muito antigo
- Prático: Não precisa de troco
- Economia de tempo: Comprar a passagem de embarque do motorista leva muito mais tempo do que carimbar sua passagem. Essa operação também atrasa todos os passageiros do ônibus, já que o motorista não pode se dedicar durante esse tempo à sua missão principal, que é dirigir o ônibus. É difícil para ele conferir as passagens dos outros passageiros.
- Combater fraudes: Remove a desculpa da falta de troco para os fraudadores e permite que o motorista permaneça focado em verificar as passagens de todos os passageiros que embarcam no ônibus.
Um serviço fácil de usar
Apenas 3 etapas:
- Antes de embarcar no ônibus: O usuário envia o nome da rede (por exemplo, TICE em Evry) para 93100 por SMS. Este SMS é cobrado por €2, o mesmo preço das passagens compradas a bordo dos ônibus. É válido por 1 hora a partir do envio do SMS para uma viagem sem conexão. O serviço está disponível nas redes Orange, SFR, Bouygues e Free.
- Recebimento do ticket: Uma vez que o código é enviado, o usuário recebe um ticket completo de volta no celular.
- Ao embarcar no ônibus: O usuário apresenta seu bilhete por telefone ao motorista.
Lista de redes que oferecem o serviço de SMS de bilhetes
- VALBUS: todas as linhas da rede VALBUS da CARS LACROIX
- VALOISE: todas as linhas da rede VALOISE de CARS LACROIX
- PHEBUS: todas as linhas da rede PHEBUS de KEOLIS VERSALHES
- EXP34: a linha expressa 34 da rede Seine-et-Marne Express da TRANSDEV
- CTBT: todas as linhas da rede TICE, exceto as linhas 510 e 510P
- FILEO: todas as linhas da rede FILEO
- CEOBUS: linhas 9507, 9516 e 9517 da rede VALLEE DE L'OISE da CEOBUS
- PARISIS: todas as linhas da rede PARISIS da CARS LACROIX
Pontos de interesse físico das redes de ônibus dos subúrbios externos experimentam o sistema de bilhetes SMS para embarque desde 1º de setembro de 2018.