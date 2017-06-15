Todos a bordo do trem das civilizações!

A herança em destaque

Estatuetas, máscaras, ornamentos e objetos cerimoniais das civilizações maias, (re)descoberta dos povos da floresta amazônica ou das culturas insulares da Oceania; cerâmica, têxteis, joias da África ou trajes tradicionais da Ásia: a iniciativa é uma verdadeira porta de entrada para o mundo. Cada trem destacará obras de quatro continentes: África, Oceania, Ásia e América. Os 372.000 passageiros diários da linha E poderão fazer uma viagem até a encruzilhada de influências culturais e históricas, em linha com o que o Museu Quai Branly, querido a Jacques Chirac, oferece.

Por quase três semanas, o trem das Artes e Civilizações foi completamente redecorado em Saint-Pierre-les-Corps, perto de Tours. Quase 600 m² de discos de vinil foram usados para criar um enorme quebra-cabeça de 890 painéis que cobre o trem, utilizando a técnica de laminação.

