O nativo da Île-de-France chega na linha Paris <> Provins!

Presença e acessibilidade em tempo real

Esses novos trens são equipados com dispositivos automáticos de contagem que possibilitam saber o número de passageiros por vagão pelo site transilien.com ou pelo chatbot Tilien em tempo real.

Até o final do ano, essas informações serão transmitidas nas telas de informações aos passageiros nas estações. Esse novo serviço permite que os passageiros escolham os vagões menos carregados, especialmente aqueles com assentos disponíveis.

Os trens são equipados com degraus móveis para melhor acesso a partir das plataformas, portas mais largas para facilitar a entrada e saída dos passageiros, mas também para otimizar o tempo de estacionamento na estação.