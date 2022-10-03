O nativo da Île-de-France chega na linha Paris <> Provins!
22 novos trens, 15.000 passageiros diários, uma pegada de carbono melhor
Recentemente eletrificado, o ramal Paris <> Provins da linha P acomodará 22 trens totalmente novos da Francilien, o trem 100% elétrico já bem conhecido pelos passageiros na região da Île-de-France, presente em particular nas linhas P, J e L.
O Francilien é um trem mais eficiente, confiável e confortável, mas também mais ambientalmente amigável, o que reduzirá a pegada de carbono desse eixo.
Le Francilien: mais conforto e tranquilidade
O Francilien traz um ganho real em conforto de viagem: assentos largos e confortáveis, aquecimento por piso e ar-condicionado eficiente, tomadas USB, iluminação suave, grandes janelas panorâmicas trazem a máxima quantidade de luz natural a bordo enquanto filtram melhor os raios solares.
O Francilien oferece 29% mais assentos (944 assentos em composição longa comparado a 732 com os trens que circulam na linha até agora), permitindo uma melhor distribuição em caso de multidão. Esses chamados trens "Boa" permitem que você se desloque suavemente de uma ponta à outra do trem para ter uma visão geral dos assentos disponíveis e/ou receber informações úteis para continuar a viagem.
Presença e acessibilidade em tempo real
Esses novos trens são equipados com dispositivos automáticos de contagem que possibilitam saber o número de passageiros por vagão pelo site transilien.com ou pelo chatbot Tilien em tempo real.
Até o final do ano, essas informações serão transmitidas nas telas de informações aos passageiros nas estações. Esse novo serviço permite que os passageiros escolham os vagões menos carregados, especialmente aqueles com assentos disponíveis.
Os trens são equipados com degraus móveis para melhor acesso a partir das plataformas, portas mais largas para facilitar a entrada e saída dos passageiros, mas também para otimizar o tempo de estacionamento na estação.
Mais segurança
A configuração completamente aberta do residente de Île-de-France permite que todos vejam o que está acontecendo ao seu redor e garantam que sejam vistos. Isso gera uma forte sensação de segurança.
A configuração "Boa" também simplifica o trabalho das equipes de inspeção, da polícia ferroviária e dos mediadores. Os trens são equipados com câmeras de proteção de vídeo a bordo com gravação a bordo.
Mais informações a bordo
O Francilien é um chamado trem "comunicante". Foi projetado para atender às expectativas dos viajantes em termos de informações para os passageiros.
Equipados com grandes telas de informações a bordo, eles transmitem informações em tempo real. O serviço e conexões dos trens são exibidos nas diversas telas de informações. Essas penas únicas substituem as três telas dos trens antigos.
Em situações de perturbação, o centro operacional consegue transmitir informações de curto prazo diretamente nas telas e/ou por mensagens de áudio. O motorista também pode acionar anúncios pré-gravados e falar se necessário.
Mais pontualidade e confiabilidade
A chegada do motorista da Île-de-France em uma linha se traduz em um salto de desempenho, com um aumento estimado na pontualidade do ramal Paris <> Provins da Linha P em 1,2 pontos.
Os trens Francilien já se mostraram em confiabilidade, robustez e pontualidade, especialmente nas linhas Paris Saint-Lazare (Linhas L e J) e Paris-Nord (Linhas H e Linha K), com pontualidade acumulada de 93% a mais de 95% até meados de 2022.
De fato, o motorista da Île-de-France tem melhor aceleração, frenagem e desempenho de confiabilidade. Possui equipamentos anti-engarrafamento que são particularmente úteis no outono para se adaptar às consequências das "folhas mortas". Isso é particularmente útil neste ramal da Linha P, que atravessa muitas áreas arborizadas.
A elevação das plataformas, combinada com o aumento da largura das portas, facilita a entrada e descida dos passageiros, eliminando assim os possíveis atrasos na estação.
Mais trens noturnos durante a semana desde segunda-feira, 3 de outubro
A conclusão dos trabalhos de eletrificação na Linha P permite que os seguintes trens sejam recolocados em serviço:
· De Paris Est para Provins, trem XIBU, partida às 21h47, chegada às 23h10
· De Provins para Paris Est, o trem PIBU, partida às 20h46, chegada às 22h12
Das 21h40, de segunda-feira, 3 de outubro, a sexta-feira, 30 de dezembro de 2022, exceto aos sábados e domingos, o trânsito é interrompido entre Paris East e Provins. Um serviço de ônibus substituto foi criado para atender estações intermediárias.
A conclusão dos trabalhos de eletrificação na Linha P permite que os seguintes trens sejam recolocados em serviço:
· De Paris Est para Provins, trem XIBU, partida às 21h47, chegada às 23h10
· De Provins para Paris Est, o trem PIBU, partida às 20h46, chegada às 22h12
Observe que, das 21h40, de segunda-feira, 3 de outubro, a sexta-feira, 30 de dezembro de 2022, exceto aos sábados e domingos, o trânsito entre Paris Est e Provins é interrompido. Um serviço de ônibus substituto foi criado para atender estações intermediárias.