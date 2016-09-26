O expresso do Bonde 11 e seu technicentre estarão em operação em breve

Essa linha de bonde se beneficiará da nova sinalização da rede Grand Paris, que será gradualmente implantada em toda a rede de Transporte Público da Île-de-France.

Figuras-chave:

Trecho de Epinay sur Seine até Le Bourget (fase 1):

  • 10,6 km de extensão (e 28 km no total para esta linha)
  • 7 estações, incluindo 3 novas
  • 42.000 viagens diárias
  • Conexões com as linhas de trem B, C, D e H, Bonde 8 e futuras linhas de metrô 16 e 17

Projeto futuro:

  • Uma rede com 8 linhas: linhas A, B, C, D e do trem RER de um lado, e linhas L, H e J, do outro
  • Um transporte de mais de 250.000 passageiros por dia.

A aparência de um bonde, a locomotiva de um trem

Destinados a atender à necessidade de maior mobilidade entre as redes urbana e suburbana, os trens do Bonde 11 combinam as vantagens do trem (velocidade) e do bonde (conforto). Este modelo de metrô leve, que circulará nos trilhos, possui muitas características:

  • Disposições modulares
  • Um plano baixo para melhor acessibilidade
  • um sistema de informação visual e sonora ao passageiro
  • capacidade para 250 assentos, incluindo 92 assentos.
  • Janelas grandes e ar-condicionado promovem conforto e um sistema integrado de videovigilância contribui para a segurança nos trens.
  • iluminação e ar-condicionado que se adaptam à luz externa e ao número de pessoas, respectivamente

Um technicentre também para acomodar o bonde 4

Dimensionada para acomodar os trens dos Bondes 11 e 4, a oficina de manutenção e armazenamento ocupará um terreno de 5 hectares localizado em Noisy-le-Sec. No total, cerca de 140 pessoas acabarão trabalhando no site.

Um projeto realizado em parceria

A operação está sendo realizada como parte de uma gestão conjunta de projeto pela SNCF Réseau e SNCF Mobilités:

Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) coordena os desenvolvimentos intermodalitários realizados ao redor das 7 estações pelos diversos proprietários do projeto: SNCF Mobilités, Plaine Commune, EPA Plaine de France, a cidade de Le Bourget e o Departamento do Val d'Oise, além de financiar o material rodante.

A infraestrutura é financiada por 5 atores: Região Île-de-France, Estado, Conselhos Departamentais de Seine Saint Denis (CD 93) e Val d'Oise (CD 95) e SNCF.

A Île-de-France Mobilités está financiando integralmente a aquisição do material rodante.

Primeiro trecho da linha 11 entre Épinay-sur-Seine e Le Bourget

Rota da linha e paradas do Bonde 11
Rota da linha do Bonde 11, as diferentes paradas e seus nomes