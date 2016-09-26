O expresso do Bonde 11 e seu technicentre estarão em operação em breve
Essa linha de bonde se beneficiará da nova sinalização da rede Grand Paris, que será gradualmente implantada em toda a rede de Transporte Público da Île-de-France.
Figuras-chave:
Trecho de Epinay sur Seine até Le Bourget (fase 1):
- 10,6 km de extensão (e 28 km no total para esta linha)
- 7 estações, incluindo 3 novas
- 42.000 viagens diárias
- Conexões com as linhas de trem B, C, D e H, Bonde 8 e futuras linhas de metrô 16 e 17
Projeto futuro:
- Uma rede com 8 linhas: linhas A, B, C, D e do trem RER de um lado, e linhas L, H e J, do outro
- Um transporte de mais de 250.000 passageiros por dia.
A aparência de um bonde, a locomotiva de um trem
Destinados a atender à necessidade de maior mobilidade entre as redes urbana e suburbana, os trens do Bonde 11 combinam as vantagens do trem (velocidade) e do bonde (conforto). Este modelo de metrô leve, que circulará nos trilhos, possui muitas características:
- Disposições modulares
- Um plano baixo para melhor acessibilidade
- um sistema de informação visual e sonora ao passageiro
- capacidade para 250 assentos, incluindo 92 assentos.
- Janelas grandes e ar-condicionado promovem conforto e um sistema integrado de videovigilância contribui para a segurança nos trens.
- iluminação e ar-condicionado que se adaptam à luz externa e ao número de pessoas, respectivamente
Um technicentre também para acomodar o bonde 4
Dimensionada para acomodar os trens dos Bondes 11 e 4, a oficina de manutenção e armazenamento ocupará um terreno de 5 hectares localizado em Noisy-le-Sec. No total, cerca de 140 pessoas acabarão trabalhando no site.
Um projeto realizado em parceria
A operação está sendo realizada como parte de uma gestão conjunta de projeto pela SNCF Réseau e SNCF Mobilités:
Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) coordena os desenvolvimentos intermodalitários realizados ao redor das 7 estações pelos diversos proprietários do projeto: SNCF Mobilités, Plaine Commune, EPA Plaine de France, a cidade de Le Bourget e o Departamento do Val d'Oise, além de financiar o material rodante.
A infraestrutura é financiada por 5 atores: Região Île-de-France, Estado, Conselhos Departamentais de Seine Saint Denis (CD 93) e Val d'Oise (CD 95) e SNCF.
A Île-de-France Mobilités está financiando integralmente a aquisição do material rodante.