O expresso do Bonde 11 e seu technicentre estarão em operação em breve

Um projeto realizado em parceria

A operação está sendo realizada como parte de uma gestão conjunta de projeto pela SNCF Réseau e SNCF Mobilités:

Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) coordena os desenvolvimentos intermodalitários realizados ao redor das 7 estações pelos diversos proprietários do projeto: SNCF Mobilités, Plaine Commune, EPA Plaine de France, a cidade de Le Bourget e o Departamento do Val d'Oise, além de financiar o material rodante.

A infraestrutura é financiada por 5 atores: Região Île-de-France, Estado, Conselhos Departamentais de Seine Saint Denis (CD 93) e Val d'Oise (CD 95) e SNCF.

A Île-de-France Mobilités está financiando integralmente a aquisição do material rodante.