Bonde 13 expresso: vamos para os trabalhos
Um projeto essencial para viagens "de subúrbio a subúrbio"
O expresso Tram 13 tem como objetivo oferecer uma verdadeira alternativa ao carro particular para combater a poluição e os engarrafamentos nas Yvelines. Ao conectar 3 grandes centros do departamento (Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-La-Bretêche e Saint-Cyr) em 30 minutos, essa nova linha de bonde melhorará significativamente as condições de viagem para os usuários dos subúrbios externos.
O expresso do Bonde 13 beneficiará 21.000 passageiros diariamente e oferecerá conexões com o RER A e C, bem como com as linhas Transilien L, N e U. Ele será colocado em operação em 2021 entre Saint-Germain e Saint-Cyr, e já estão em andamento estudos para uma futura extensão até Achères via o centro da cidade de Poissy. A declaração de utilidade pública dessa rota urbana está prevista até o final do ano.
Um projeto que se encaixa harmoniosamente em um patrimônio excepcional
De Versalhes a Saint-Germain-en-Laye, o expresso Tram 13 passa ao lado de locais excepcionais. Como proprietária do projeto, a Île-de-France Mobilités está comprometida em preservá-las o máximo possível. Para isso, a organização do trabalho foi realizada em consulta contínua com os serviços estatais e os parceiros do território.
Primeiramente, o projeto reutiliza e em grande parte renova a infraestrutura existente do Grande Cinturão. No total, dos 18,8 km de trajeto, mais de 15 km da linha reutilizam e modernizam trilhos existentes.
Depois, para os lotes de floresta impactados pelo trabalho, cada metro quadrado utilizado pelo projeto é compensado pelo menos 4 vezes. Essa compensação é feita o mais próximo possível do local, diretamente na floresta de Saint-Germain. O objetivo é replantar, mas também restaurar ecologicamente os terrenos degradados, criando espaços favoráveis ao desenvolvimento da fauna local.
Por fim, durante todo o projeto, os líderes do projeto buscaram integrar cuidadosamente o projeto ao ambiente, em particular ao redor dos palácios de Versalhes e Saint-Germain-en-Laye. Por exemplo, árvores serão replantadas ao longo da plataforma do bonde para recriar a perspectiva real da Avenue des Loges, que leva ao Château de Saint-Germain-en-Laye.
A obra foi oficialmente lançada!
O trabalho no expresso Tram 13 foi oficialmente inaugurado em 5 de outubro, na presença de todos os parceiros financiadores e proprietários do projeto, no local da futura garagem da linha em Versalhes.
Os canteiros de obras estão avançando bem ao longo do futuro. A remoção dos antigos trilhos da Grande Anel Viário está em andamento e os trabalhadores estão preparando a construção da nova infraestrutura. Trabalhos preparatórios (operações de limpeza e desmatamento) estavam em andamento em Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye, e a oficina da garagem começou a surgir do solo em Versalhes. Até 2021 para a comissionação!
O projeto em um olhar
O projeto expresso do Bonde 13 está sendo realizado graças a financiamento da Região de Île-de-France (53,2%), do Departamento de Yvelines (30%) e do Estado (16,8%), totalizando €306,7 milhões.
Além desse custo, €68,4 milhões para o material rodante (11 trens) serão financiados 100% pela Île-de-France Mobilités, a autoridade organizadora da Mobilidade Sustentável na Île-de-France.