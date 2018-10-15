Bonde 13 expresso: vamos para os trabalhos

Um projeto que se encaixa harmoniosamente em um patrimônio excepcional

De Versalhes a Saint-Germain-en-Laye, o expresso Tram 13 passa ao lado de locais excepcionais. Como proprietária do projeto, a Île-de-France Mobilités está comprometida em preservá-las o máximo possível. Para isso, a organização do trabalho foi realizada em consulta contínua com os serviços estatais e os parceiros do território.

Primeiramente, o projeto reutiliza e em grande parte renova a infraestrutura existente do Grande Cinturão. No total, dos 18,8 km de trajeto, mais de 15 km da linha reutilizam e modernizam trilhos existentes.

Depois, para os lotes de floresta impactados pelo trabalho, cada metro quadrado utilizado pelo projeto é compensado pelo menos 4 vezes. Essa compensação é feita o mais próximo possível do local, diretamente na floresta de Saint-Germain. O objetivo é replantar, mas também restaurar ecologicamente os terrenos degradados, criando espaços favoráveis ao desenvolvimento da fauna local.

Por fim, durante todo o projeto, os líderes do projeto buscaram integrar cuidadosamente o projeto ao ambiente, em particular ao redor dos palácios de Versalhes e Saint-Germain-en-Laye. Por exemplo, árvores serão replantadas ao longo da plataforma do bonde para recriar a perspectiva real da Avenue des Loges, que leva ao Château de Saint-Germain-en-Laye.