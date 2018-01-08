Fase 2 do expresso do Bonde 13: Abertura da única inquérito público adicional sobre o projeto em 8 de janeiro

Essa nova linha atende à necessidade essencial de simplificar as viagens entre o norte e o sul para os habitantes do departamento. O desvio para Paris não será mais necessário. As conexões entre locais de moradia e trabalho serão simplificadas, especialmente graças às inúmeras conexões criadas com as linhas de trem A, C, L, J, U e N. Os passageiros se beneficiarão de uma melhor qualidade de serviço, conexões eficientes e tempos de viagem mais curtos.

1 projeto é realizado em 2 fases:

A Fase 1, ligando Saint-Cyr-RER a Saint-Germain-RER, declarada de utilidade pública em fevereiro de 2014, cuja obra começou em fevereiro de 2017.

Fase 2 estendendo o expresso do Bonde 13 de Saint-Germain até Achères.

Esse projeto foi objeto de uma consulta inicial em 2013 e, em seguida, de uma investigação pública em 2014. A rota inicial então propôs contornar o centro de Poissy. Após as conclusões desta investigação pública, os líderes do projeto realizaram estudos adicionais sobre a viabilidade de uma rota alternativa que permita uma conexão com a estação Poissy RER. Dadas as vantagens da rota urbana em Poissy em comparação com a rota inicial, especialmente em termos de serviço e tráfego de passageiros, essa nova rota foi apresentada ao público durante uma consulta adicional em 2016.

Graças às lições aprendidas com esta consulta, o projeto da rota alternativa pode novamente ser submetido ao público para sua opinião durante esta única investigação pública adicional lançada em 8 de fevereiro de 2018.

Possui 3 objetivos:

A apresentação das vantagens e desvantagens da rota urbana em comparação com a rota anterior, apresentada na Investigação Pública de 2014, em termos do impacto do projeto no meio ambiente e na saúde humana.

a declaração de utilidade pública do projeto;

a compatibilidade dos documentos de planejamento urbano. Apenas o Plano Urbano Local de Saint-Germain-en-Laye está envolvido.

Dê sua opinião sobre o projeto

Durante a investigação, o público é convidado a:

Consulte o arquivo adicional de investigação pública

Também é possível solicitar uma consulta com um dos membros da comissão de inquérito.

Ao final da pesquisa, seus resultados contribuirão para a escolha do prefeito de uma das duas rotas propostas e para declará-la de utilidade pública.

Todas as informações disponíveis sobre www.tram13-express.fr

