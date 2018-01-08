Fase 2 do expresso do Bonde 13: Abertura da única inquérito público adicional sobre o projeto em 8 de janeiro
Um projeto essencial para os Yvelines
O expresso Tram 13 (anteriormente Tangentielle Ouest) tem como objetivo melhorar o trajeto nas Yvelines por meio desse modo confiável e eficiente, que transportará mais de 38.500 passageiros por dia em mais de 29 km. Ela foi construída ao redor da linha ferroviária existente, a Grande Ceinture (GC), e foi ampliada por meio de nova infraestrutura de bondes.
Rota do Bonde 13 nas Yvelines de Saint-Germain até Achères-Ville RER. As estações: Saint-Germain CG, Poissy Gambetta, Poissy RER, Poissy ZAC estão na linha. Até 2024, devido à extensão da linha E para o oeste, a linha J não atenderá mais a estação. No cdre da rota inicial, a Achères-Chêne-Feuillu sattion é prevista a longo prazo, sujeita à construção da linha Nouvelle Paris Normandie.
Essa nova linha atende à necessidade essencial de simplificar as viagens entre o norte e o sul para os habitantes do departamento. O desvio para Paris não será mais necessário. As conexões entre locais de moradia e trabalho serão simplificadas, especialmente graças às inúmeras conexões criadas com as linhas de trem A, C, L, J, U e N. Os passageiros se beneficiarão de uma melhor qualidade de serviço, conexões eficientes e tempos de viagem mais curtos.
1 projeto é realizado em 2 fases:
- A Fase 1, ligando Saint-Cyr-RER a Saint-Germain-RER, declarada de utilidade pública em fevereiro de 2014, cuja obra começou em fevereiro de 2017.
- Fase 2 estendendo o expresso do Bonde 13 de Saint-Germain até Achères.
Esse projeto foi objeto de uma consulta inicial em 2013 e, em seguida, de uma investigação pública em 2014. A rota inicial então propôs contornar o centro de Poissy. Após as conclusões desta investigação pública, os líderes do projeto realizaram estudos adicionais sobre a viabilidade de uma rota alternativa que permita uma conexão com a estação Poissy RER. Dadas as vantagens da rota urbana em Poissy em comparação com a rota inicial, especialmente em termos de serviço e tráfego de passageiros, essa nova rota foi apresentada ao público durante uma consulta adicional em 2016.
Graças às lições aprendidas com esta consulta, o projeto da rota alternativa pode novamente ser submetido ao público para sua opinião durante esta única investigação pública adicional lançada em 8 de fevereiro de 2018.
Possui 3 objetivos:
- A apresentação das vantagens e desvantagens da rota urbana em comparação com a rota anterior, apresentada na Investigação Pública de 2014, em termos do impacto do projeto no meio ambiente e na saúde humana.
- a declaração de utilidade pública do projeto;
- a compatibilidade dos documentos de planejamento urbano. Apenas o Plano Urbano Local de Saint-Germain-en-Laye está envolvido.
Dê sua opinião sobre o projeto
Durante a investigação, o público é convidado a:
- Consulte o arquivo adicional de investigação pública
indefinidoindefinidoindefinidoindefinido
- Discutir o projeto
indefinidoindefinidoindefinido
- Deixe uma avaliação
indefinidoindefinidoindefinidoindefinido
Também é possível solicitar uma consulta com um dos membros da comissão de inquérito.
Ao final da pesquisa, seus resultados contribuirão para a escolha do prefeito de uma das duas rotas propostas e para declará-la de utilidade pública.
Todas as informações disponíveis sobre www.tram13-express.fr
Contatos de Imprensa
–> Sébastien Mabille: 01 47 53 28 42 – [email protected]
–> Hélène Duguet: 01 82 53 80 90 – [email protected]