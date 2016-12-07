Bonde 3: "Tenho 10 anos"

Após a primeira seção colocada em operação em 2006 entre Pont de Gargliano e Porte d'Ivry e a segunda entre Porte d'Ivry e Porte de la Chapelle em 2012, o bonde 3 continua seu desenvolvimento para oeste.

A próxima extensão, que ligará Porte de la Chapelle a Porte d'Asnières em 2018 por uma distância de 4,3 km, está atualmente em construção. Com a extensão subsequente até Porte Dauphine, o bonde 3 então alcançará quase 30 km ao redor da capital.

O 10º aniversário do bonde 3 será comemorado em 13 de dezembro de 2016. Durante a primeira soldagem no local do local, Valérie Pécresse, presidente da Região Île-de-France e da Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), estará presente.